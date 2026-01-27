'일반도로화 사업' 인천대로 인하대 교차로 이달 31일 개통

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인천시는 일반도로화 개량공사를 진행 중인 옛 경인고속도로 구간(현 인천대로)의 인하대 교차로를 오는 31일 개통한다고 27일 밝혔다.

인하대 교차로는 인하대병원사거리에서 1.6㎞ 떨어진 인하대후문삼거리 인근에 조성됐다. 교차로 개통으로 인천대로 본선에서 인하로로 1개 차로 좌회전 진출이 가능하고, 인하로에서 인천대로 본선으로는 2개 차로를 통해 진입할 수 있다.

인천대로 인하대 교차로 위치도. 인천시 제공

교차로에는 신호등이 설치되며, 경찰청 교통안전시설 심의를 거쳐 차량 통행 기준이 설정된다. 이에 따라 2.5t 이상 화물차, 16인승 이상 승합차와 건설기계는 통행이 제한될 예정이다.

인하대 교차로 개통으로 인천대로의 인하대병원사거리 방향 교통량이 분산되고, 용현사거리와 인하대역 등 주변 지역 접근성이 한층 개선될 전망이다.

인천시 관계자는 "인하대 교차로는 시민의 교통편의를 위해 공사 중 교통처리계획에 따라 우선 개방된다"며 "향후 인천대로 일반화 사업 추진 단계에 따라 재정비될 예정"이라고 밝혔다.

인천시는 국토교통부와 도로 이관 협약을 맺고 2019년 경인고속도로 인천 기점∼서인천IC 10.45㎞를 일반도로로 전환했다. 이어 일반도로로 바뀐 구간을 인천대로로 명명하고 도로 옹벽·방음벽 철거와 교차로 및 녹지공간 설치를 추진 중이다.





인천대로 일반도로화 1단계(인천 기점∼주안산단고가교) 4.81㎞ 구간은 2027년 준공을 목표로 옹벽 철거 공사가 진행 중이고, 2단계(주안산단고가교~서인천나들목) 5.64㎞ 구간은 지난해 11월 착공해 2030년 준공 예정이다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr

