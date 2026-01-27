후쿠시마 수습에 경영난…56조원 필요한 도쿄전력, 투자 자본 모색 나선다

일본 정부, 재건 계획 승인

투자받아 신사업으로 활로 모색

닛케이"美 KKR, 베인캐피탈도 관심"

원전 재가동·자산 매각은 계속

도쿄전력홀딩스가 경영난을 극복하기 위해 외부 투자 자본 모색에 나선다. 이 회사는 2011년 동일본 대지진과 쓰나미로 인해 폭발한 '일본 후쿠시마 제1원자력발전소' 운영사로, 재건에만 6조엔(56조원)이 필요한 상황이다. 도쿄전력은 자금 마련을 위해 다른 원전을 재가동하거나 부지를 매각하는 등의 조치에 나섰으나 자금 확보가 힘들어지자 이같이 결정했다.

27일 니혼게이자이신문(닛케이)은 "도쿄전력이 재무 재건을 서두르고 있으며, 외부 제휴에서 활로를 모색할 예정"이라며 이같이 보도했다. 전날 일본 정부는 도쿄전력의 향후 10년간의 재건계획이 담긴 '제5차 종합특별사업계획'을 승인했다.

도쿄전력의 후쿠시마 오염수 방류 설비. 연합뉴스.

고바야카와 도모아키 도쿄전력 사장은 같은 날 기자회견에서 "제휴처는 국내외를 불문하고 널리 모집할 것"이라며 "후쿠시마 원전 사고의 책임을 지기 위한 자금과 폐로(가동로 폐쇄)에 필요한 경영 자원을 확보해야 하기 때문"이라고 설명했다. 닛케이에 따르면 이미 일본산업파트너스(JIP), 일본투자공사(JIC)뿐 만 아니라 미국 사모펀드 KKR, 베인캐피탈도 관심을 보인 것으로 알려졌다. NHK는 도쿄전력 관계자를 인용해 "아예 원전을 제외한 전력 소매나 송배전 사업 등을 담당하는 새 회사를 설립해 이 회사에 출자받는 것도 검토 중"이라고 전했다.

그간 도쿄전력은 후쿠시마 원전 사고 이후 현금 확보를 위해 변전소 부지를 비롯한 자산 매각, 인원 감축을 단행했다. 여기에 지난 21일에는 가동을 정지했던 '카시와자키 카리와 원전 6호기'를 14년 만에 재가동하며 상업 운전 재개를 시도했다. 그러나 정작 가동 하루 만에 제어봉 관련 문제로 원전이 멈춰서면서 자금 확보가 어렵게 된 상황이다.

도쿄전력은 전력 생산으로 수지를 맞출 수 없게 되자, 투자를 받아 신사업에 진출하겠다는 입장이다. 앞으로 인공지능(AI) 개발로 수요가 높아지는 데이터 센터 건립, 재생 에너지 개발 등에도 적극적으로 나선다. 긴축 경영 기조는 계속 유지한다. 도쿄전력은 앞으로 3년간 보유 주식과 부동산 등 총 2000억엔(1조8805억원) 규모의 추가 자산 매각에 들어간다.





다만 최종 실행에 나설 투자처 찾기에는 시간이 걸릴 것으로 보인다. 닛케이는 "민간 기업은 원전을 가지고 있는 도쿄전력의 거액 배상 리스크를 경계할 수밖에 없다"며 "최종적으로 출자나 제휴까지 도달할 수 있을지는 불투명하다"고 덧붙였다.





전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr

