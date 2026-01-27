미래에셋, TIGER ETF '천스닥 돌파 이벤트' 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

업계 최다 코스닥 ETF 라인업 구축

미래에셋자산운용은 정부의 코스닥 시장 활성화 정책 기조와 맞물려 시장에 대한 관심이 확대되는 가운데 '천스닥 돌파! TIGER와 함께 코스닥 투자하자 이벤트'를 진행한다고 27일 밝혔다.

미래에셋자산운용에 따르면 코스닥 지수의 1000포인트 돌파를 기념한 이벤트는 28일부터 2주간 진행된다. 정책적 지원과 성장 산업 중심의 '코스닥 3000' 기대가 커지는 가운데 이번 이벤트는 코스닥 ETF 상품을 대상으로 진행한다. 인버스 상품을 제외한 ▲TIGER 코스닥150 ETF ▲TIGER 코스닥150 레버리지 ETF ▲TIGER 코스닥글로벌 ETF ▲TIGER 코스닥150바이오테크 ETF ▲TIGER 코스닥150IT ETF 총 5종이다. 이벤트 대상 종목을 한 주 이상 신규 매수하고 인증할 경우, 추첨을 통해 총 300명에게 치킨 쿠폰을 증정한다. 이벤트 관련 자세한 내용은 28일 TIGER ETF 홈페이지에서 확인 가능하다.

최근 정부는 코스닥을 혁신기업의 성장 플랫폼으로 육성하기 위해 제도 개선을 추진하고 있다. 금융위원회는 지난해 12월 '코스닥 신뢰·혁신 제고 방안'을 발표하며 국민에게 신뢰받는 시장으로 도약하기 위한 구조적 체질 개선을 예고했다. 이와 함께 지난 22일 '코스피 5000 특별위원회'가 코스닥 3000 달성 목표를 언급했다는 소식이 전해지며 정책 기대감이 확대됐다.

대표 상품인 'TIGER 코스닥150 ETF'는 코스닥 시장을 대표하는 150개 종목에 투자해 시장 전반의 흐름을 폭넓게 반영한다. 'TIGER 코스닥150레버리지 ETF'는 코스닥150 지수의 일간 수익률을 2배로 추종해 상승 국면에서 보다 적극적인 투자 수단으로 활용된다. 26일 기준 연초 이후 수익률은 각각 19.50%, 40.47%를 기록했다.

섹터 특화 라인업도 강점이다. 'TIGER 코스닥150IT ETF'와 'TIGER 코스닥150바이오테크 ETF'는 코스닥150 구성 종목 중 각각 IT·바이오 섹터에 집중 투자하는 상품으로, 국내 IT·바이오 관련 ETF 가운데 코스닥 상장 종목으로만 100% 구성된 것이 특징이다. 'TIGER 코스닥글로벌 ETF'는 코스닥 시장 내 글로벌 경쟁력을 갖춘 기업에 투자해, 코스닥의 성장 스토리를 글로벌 밸류체인 관점에서 담아낸 상품이다.





손수진 미래에셋자산운용 디지털마케팅부문 대표는 "정부의 코스닥 시장 활성화 정책과 혁신산업 육성 기조가 이어지는 가운데, 코스닥 성장산업에 투자할 수 있는 이벤트를 마련했다"며 "TIGER는 업계 최다 코스닥 ETF 라인업을 통해 투자자들에게 폭넓은 코스닥 투자 선택지를 제공할 것"이라고 말했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr

