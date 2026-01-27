"학원 다녀도 모르겠다" 4년 새 수포자 10% 급증

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

초·중·고등학생 10명 중 6명은 수학 성적 향상을 위해 사교육을 받고 있지만, 이중 30%는 학원서 배우는 학습 내용을 이해하지 못한다는 조사 결과가 나왔다. '수포자(수학과목을 포기한 학습자)'가 되지 않으려고 학원에 다니지만, 셋 중 한 명은 '수포자'가 되고 있는 셈이다. 수포자가 되는 이유로는 '문제의 난이도가 너무 높아서'가 꼽혔다. 교사 10명 중 7명조차 '사교육 없이 수능 킬러문항을 풀기 어렵다'고 답할 정도로 출제되는 수학 평가 방식에 개선이 필요하다는 지적이 나온다.

27일 강경숙 의원실과 교육시민단체 '사교육걱정없는세상(사교육걱정)'이 국회에서 기자회견을 열고, 전국 초·중·고 수학 포기자 현황과 수학 사교육 실태 조사결과를 발표했다. 지난해 11월17일부터 28일까지 초중고 학생·교사 등 6652명을 대상으로 설문조사한 결과, 수포자 비율은 4년 전 조사 때보다 10%가량 급증한 것으로 집계됐다.

코로나 시기였던 지난 2021년 조사에서는 수포자 비율이 초등학교 6학년 11.6%, 중학교 3학년 22.6%, 고등학교 2학년 32.3%였지만, 4년 새 이 비율은 각각 17.9%(6.3%p↑), 32.9%(10.3%p↑), 40%(7.7%p↑)로 폭증했다. 학년이 올라갈수록 수학을 포기하고 싶다는 응답 비율이 높아졌다. 이는 2024년 국가수준학업성취도평가의 수학 기초학력수준미달 비율(중3 12.7%, 고2 12.3%)에 비해 2~3배 이상 높은 수치다.

수학을 포기하고 싶은 이유로는 '문제 난이도가 너무 높기 때문'이라고 답한 응답자가 42.1%로 가장 많았다. 이어 '수학 성적 부진(16.6%)', '방대한 학습량(15.5%)'이 뒤를 이었다. 교사의 44.6%는 수포자 발생 이유를 '누적된 학습 결손'으로 지목했다. 그 다음으로 '흥미와 자신감 부족(29.4%)', '가정 및 사회적 환경의 미비(10.8%)' 등을 꼽았다. 학습 주체인 학생은 당장의 난도를 고통으로 느끼는 반면 교사는 학생의 수학 학습에서의 기초 부실을 근본적인 문제로 보고 있는 것으로 풀이된다.

학년이 올라갈수록 학생들의 수학 스트레스 지수는 동반 상승했다. 초6(73%), 중3(81.0%), 고2(86.6%) 순으로 "수학 스트레스를 받는다"는 응답률이 높았다. 사걱세 측은 "난도가 급격히 높아지는 교과 과정과 방대한 학습량이 학생들에게 과도한 부담을 주고 있다"며 "이러한 정서적 소진은 결국 학습 포기로 귀결된다"고 해석했다.

어려운 수학 문제를 풀기 위해 학생의 64.7%는 수학 사교육을 받고 있었다. 이중 85.9%는 선행학습을 하고 있지만, 셋 중 한명(30.3%)은 "학습 내용을 이해하지 못한다"고 답했다. 사교육에 의존하면서도 정작 그 내용을 이해하지 못한 채 무의미한 학습을 반복하고 있는 셈이다.

그럼에도 현 평가 체계에서 성적을 받기 위해서는 수학 사교육이 필요하다는 게 지배적인 분위기다. 초·중·고 교사조차 응답자의 60.2%가 '학교 수학 수업 이해'를 위해 사교육이 필요하다고 답했다. 또한 70.4%는 '수능 킬러문항 대비를 위해 사교육이 필수적'이라고 했다.

이날 신소영 사교육걱정 대표는 "학생들이 수학을 포기하는 이유가 '난도'라는 사실에 주목해야 한다"면서 "지나치게 난도 높은 문제를 낼 수밖에 없는 상대평가 구조부터 손봐야 한다"고 지적했다. 그

러면서 '학교교육 중심의 종합대책·성취 중심의 절대평가·진로에 맞는 적정 수학 수준 제시' 등을 제안했다.





강경숙 의원은 "수포자 예방 대책 마련은 국가의 시급한 책무"라며 "즉각 행동에 나설 것을 강력히 촉구한다"고 말했다.





오주연 기자 moon170@asiae.co.kr

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr

