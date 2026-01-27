정선군, 농업생산기반 정비에 35억 투입…농가소득 증대 총력

강원도 정선군은 급변하는 기후 위기에 대응하고 안정적인 영농 환경을 조성하기 위해'2026년도 농업생산기반시설 정비사업'에 박차를 가한다.

정선군청 전경. 정선군 제공

군은 관내 9개 읍·면 농경지를 대상으로 가뭄 및 재해 예방 시설을 대대적으로 정비해 농가 생산성을 높이고 실질적인 소득 증대에 앞장선다는 방침이다.

정선군의 이번 사업은 관내 농업 생산의 핵심인 1만4000ha의 농경지를 보호하는 데 초점이 맞춰져 있다. 상습 가뭄 지역의 용수 부족 문제를 해결하고, 여름철 집중호우와 태풍으로 인한 농경지 침수 피해를 사전에 차단하는 것이 핵심이다.

군은 총사업비 35억원을 투입해 영농 불편 해소를 위한 맞춤형 인프라 구축에 나선다. 세부적으로는 ▲4개 읍·면 농촌용수 개발(관정 4개소, 물탱크 4개소 보수)에 5억원 ▲8개 읍·면 농경지 배수로 7.5㎞ 정비에 20억원 ▲7개 읍·면 수리시설 및 밭기반 유지보수 5.1㎞ 구간에 10억원이 각각 투입된다.

군은 동절기가 마무리되는 오는 3월부터 본격적인 공사에 착수한다. 영농기 이전 주요 시설물을 정비해 농업인들의 불편을 최소화하고 사업 효율성을 극대화한다는 계획이다. 특히, 노후화된 수리시설과 토사가 쌓인 배수로를 우선적으로 정비해 재해 대응력을 한층 강화할 예정이다.

그동안 일부 지역 농가들은 시설 노후화와 용수 부족으로 기상 상황에 따라 영농에 큰 어려움을 겪어왔다. 이번 정비사업이 완료되면 안정적인 용수 공급이 가능해지는 것은 물론, 기습적인 폭우 시에도 원활한 배수가 이루어져 농작물 피해가 크게 줄어들 것으로 기대된다.

정선군은 이번 사업이 단순한 시설 보수를 넘어 농업 생산성 향상을 통한 지역 경제 활성화의 마중물이 될 것으로 보고 있다.

전상근 농업정책과장은 "9개 읍·면의 농업 생산 기반을 탄탄히 다지는 것은 농민들의 생존권과 직결되는 사안"이라며 "자연재해나 기후 변화에도 흔들리지 않는 영농 환경을 구축해 농가 소득이 실질적으로 증대될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.





한편, 정선군은 앞으로도 현장의 목소리를 반영한 농업 정책을 발굴하고, 지속적인 기반 시설 투자를 통해 '살기 좋은 농촌, 활력 넘치는 정선'을 만드는 데 행정력을 집중할 계획이다.





정선=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

