바둑 전설 조훈현 9단-신예 유하준 SOOP서 맞대결

SOOP, 30일 수퍼 매치 진행

SOOP은 오는 30일 오후 1시 스포츠 오리지널 콘텐츠 '수퍼 매치(SOOPER MATCH)'를 진행한다고 27일 밝혔다.

수퍼 매치는 기존에 보기 어려웠던 새로운 만남·대결을 SOOP만의 방식으로 풀어내는 오리지널 콘텐츠로, 라이브 중계와 실시간 소통이 결합된 플랫폼 환경에서 즐길 수 있다.

이번 수퍼 매치 타이틀은 '세대를 잇다'로, 한국 바둑의 거장 조훈현 9단과 그가 보유했던 최연소 입단 기록을 63년 만에 경신한 신예 유하준 초단의 맞대결이 펼쳐진다. 전설과 신예가 맞붙는 이번 대국은 바둑 팬들에게 세대 간 흐름을 한눈에 보여주는 무대가 될 전망이다.

SOOP은 라이브 스트리밍의 강점인 '쌍방향 소통'을 바둑 중계에 접목해 색다른 관전 경험을 제공한다. 인기 스트리머 '우왁굳'과 전국체전 바둑 선수로도 활약했던 스트리머 '뚜비'가 중계에 참여해 방송의 재미를 더할 예정이다. 앞선 수퍼 매치에서는 이세돌 9단과 버추얼 아이돌 '이세계아이돌'이 가상공간에서 만나 정통 바둑과 버추얼 콘텐츠의 결합을 선보인 바 있다.





한편, SOOP은 바둑뿐 아니라 보드게임 등 마인드스포츠 전반으로 콘텐츠를 확장하고 있다. 앞으로도 라이브 스트리밍 환경에 최적화된 마인드스포츠 생태계를 넓혀간다는 계획이다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

