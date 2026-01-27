광주 영유아 노로바이러스 감염 증가세…검출률 한 달 새 30%대→50%대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1월 셋째 주 검출률 58.5%

영유아 감염 비중 높아

광주지역 의료기관에 내원한 급성설사환자 가운데 노로바이러스 검출률이 한 달 새 30%대에서 50% 후반까지 급증한 것으로 나타나, 영유아 감염 확산에 대한 우려가 커지고 있다.

광주광역시 보건환경연구원은 지역 10개 의료기관을 찾은 급성설사환자를 대상으로 원인 병원체를 모니터링한 결과, 지난해 12월 넷째 주부터 노로바이러스 검출률이 크게 늘어 1월 셋째 주 58.5%를 기록했다고 27일 밝혔다.

광주광역시 보건환경연구원에서 노로바이러스 검출 분석이 진행되고 있다. 광주시 제공

주차별 검출률을 보면 12월 셋째 주 31.3%에서 넷째 주 53.7%로 급증한 데 이어, 1월 첫째 주 54.3%, 둘째 주 51.4%, 셋째 주 58.5%로 전반적인 증가세를 보였다.

연령별로는 최근 4주간(12월 넷째 주∼1월 셋째 주) 노로바이러스 감염 환자 157건 가운데 0∼6세 영유아가 123건으로 78.3%를 차지했다. 7∼18세는 14.6%(23건), 19∼49세는 7.0%(11건)로 집계돼 면역력이 약한 영유아층에 감염이 집중된 것으로 나타났다.

노로바이러스는 구토와 설사 등 급성 위장염을 일으키는 전염성이 강한 바이러스로, 겨울철 낮은 온도에서도 생존력이 높고 면역 유지 기간이 짧아 재감염이 잦은 것이 특징이다. 오염된 물이나 어패류·채소류 섭취, 환자 접촉에 따른 사람 간 전파, 환자 분비물의 비말 등을 통해 감염될 수 있다.

감염 시 보통 12∼48시간 이내 구토와 설사 증상이 나타나며, 대부분 5일 이내 회복된다. 다만 영유아나 노약자의 경우 탈수 증상만으로도 위험해질 수 있어 주의가 필요하다.





정현철 보건환경연구원장은 "노로바이러스는 예방 백신이 없어 개인위생 수칙 준수가 가장 중요하다"며 "비누를 사용해 30초 이상 손을 씻고, 음식은 충분히 익혀 섭취해야 한다"고 말했다. 이어 "영유아 감염이 많은 만큼 어린이집 등 관련 시설에서는 유증상자의 등원을 자제하고 사용 공간 소독에 각별히 신경 써 달라"고 당부했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

