자주, 모듈형 청소용품 매출 40% 증가

청소용품 전체 매출 33% 신장

헤드 유닛 교체 가능한 모듈형 인기

새해 들어 집안을 정돈하고 대청소를 계획하는 집단장 수요가 늘면서 자주(JAJU)의 청소용품 매출이 크게 늘었다.

신세계까사(SHINSEGAE CASA)는 자주의 1월 청소용품 전체 매출이 전월 대비 33% 신장했다고 27일 밝혔다.

청소 과정의 번거로움을 줄이는 데 초점을 맞춘 자주의 청소용품이 호응을 얻으면서 나타난 결과다. 모듈형 청소도구 등 생활 속 불편을 구조적으로 개선한 설계가 차별화 요소로 작용한 것이다.

자주는 청소용품을 설계할 때 청소 동선을 단순화하고 도구 사용 과정을 최소화하는 데 초점을 맞췄다. 군더더기 없는 디자인에 사용 후 보관까지 고려한 구조를 통해 공간 활용도를 높였다.

가장 많이 팔린 제품은 '모듈형 청소도구' 시리즈다. 길이 조절이 가능한 알루미늄 청소용 봉에 욕실청소솔, 스펀지솔, 싹쓸이스퀴지, 먼지클리너, 클립걸레헤드 등 총 5가지 헤드 유닛을 교체해 쓸 수 있는 것이 특징이다. 여러 청소도구를 별도로 구비할 필요가 없고, 보관 공간을 최소화할 수 있다. 전월 대비 매출은 40%가량 늘었다.

'탄탄솔 시리즈'는 내구성이 우수한 소재를 적용해 사용 과정에서 발생할 수 있는 모(毛) 변형을 최소화하고 손목 부담을 덜어주는 인체공학적 그립 설계를 적용했다. 특히 틈새솔, 운동화솔 등 용도별로 모의 강도를 달리해 청소 효율을 높였다.

스테디셀러인 '실리콘 스퀴지'도 꾸준한 수요를 보인다. 국산 실리콘으로 싱크대와 세면대 등 좁은 공간에 적합한 미니 스퀴지(16cm), 욕실 바닥 등 넓은 면적 청소에 활용하기 좋은 스탠딩 스퀴지(25cm) 두 가지 타입 중 선택할 수 있다. 이외에도 먼지클리너와 센서형 휴지통, 세탁망 등 세탁 액세서리와 옷걸이 등 정리용품 매출이 고르게 성장했다.





자주 관계자는 "새해를 맞아 집 안 환경을 보다 쾌적하게 정비하려는 수요가 이어지면서, 사용 편의성과 기능을 강화한 자주의 청소용품이 긍정적인 반응을 얻고 있다"며 "앞으로도 자주는 일상 속 불편을 줄이고 생활의 완성도를 높일 수 있는 고품질 생활용품을 중심으로 브랜드 경쟁력을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr

