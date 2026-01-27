삼성증권, 중개형 ISA 잔고 8조원 돌파

중개형 ISA 잔고 및 고객 수 2024년말 대비 136%, 24% 급증

삼성증권은 중개형 개인종합자산관리계좌(ISA) 잔고가 지난 15일을 기준으로 8조원을 돌파했다고 27일 밝혔다.

중개형 ISA 계좌는 절세혜택을 바탕으로 투자자들의 필수 계좌로 자리매김했다. 특히 최근 국내 주식 및 상장지수펀드(ETF)에 대한 투자 수요 증가와 연초 자산 배분에 따른 ISA 내 순입금 확대로 투자자들의 관심이 집중되고 있다.

AD

삼성증권의 중개형 ISA 잔고와 고객수는 2024년말 대비 각각 136%, 24% 증가했다. 중개형ISA 고객 수는 144만명을 넘어서며 업계 최대 규모를 유지하고 있다.

중개형 ISA 계좌 내 투자 비중을 살펴보면, 국내 주식과 국내ETF의 합산 비중이 2024년 말 46.6%에서 2026년 1월 현재 49.4%까지 상승했다. 이는 최근 국내 증시 활황에 따른 투자자들의 적극적인 시장 참여가 반영된 결과로 풀이된다고 회사측은 설명했다.

한편, 삼성증권은 올 한 해 동안 중개형 ISA를 개설하는 고객을 대상으로 국내주식 온라인 거래 수수료 혜택을 평생 제공하는 이벤트를 연말까지 진행한다. 기간 내 삼성증권에서 중개형 ISA 계좌를 신규로 개설하는 고객이라면 별도의 신청 절차 없이 평생혜택 수수료가 자동으로 적용된다.





AD

삼성증권 관계자는 "증시 상승기에 절세와 수익을 동시에 잡으려는 스마트한 투자자들이 급증하고 있다"며, "중개형 ISA가 국민적 자산 형성의 핵심 솔루션으로 자리 잡을 수 있도록 최적의 서비스를 지속적으로 제공할 것"이라고 말했다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>