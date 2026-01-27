'200억 탈세 의혹' 차은우 "납세 자세 돌아보며 반성…도피 입대 아냐"

SNS에 "조세절차 성실히 임할 것" 사과

배우 차은우. 판타지오

군 복무 중인 가수 겸 배우 차은우(29·본명 이동민)가 26일 수백억원대 탈세 의혹에 대해 직접 입장을 밝혔다.

차은우는 이날 사회관계망서비스(SNS)에 글을 올려 "국민으로서 납세 의무를 대하는 자세가 충분히 엄격했는지 스스로 돌아보며 깊이 반성하고 있다"고 사과했다. 그가 직접 입을 연 것은 최근 국세청으로부터 200억원이 넘는 소득세 추징 통보를 받았다는 사실이 알려진 뒤 처음이다.

국세청은 차은우가 소득세를 줄일 목적으로 어머니가 운영하는 법인 A를 활용했다고 보고 있다. 개인이 직접 정산받을 경우 적용되는 최고 45%의 소득세율 대신, 이보다 20%포인트 이상 낮은 법인세율을 적용받으려 실질적인 운영이 없는 '페이퍼컴퍼니'를 끼워 넣었다는 지적이다. 특히 법인 A의 과거 주소지가 그의 부모가 운영했던 장어 식당 위치와 일치한다는 점이 드러나며 논란이 커졌다.

차은우는 입대 시점을 둘러싼 '도피성 의혹'에 대해서도 구체적으로 반박했다. 지난해 7월 육군 현역으로 입대한 그는 "입대를 더는 미룰 수 없는 상황이 돼 세무 조사 절차를 마무리 짓지 못한 채 입대하게 된 것"이라며 "결코 이번 논란을 피하기 위한 의도적인 선택은 아니었다"고 해명했다. 이어 "군인 신분이 아니었다면 피해를 본 모든 분을 일일이 찾아뵙고 사과드리고 싶은 심정"이라고 덧붙였다.

그는 "부족함이 많은 제가 여러분의 사랑 덕분에 과분한 자리에 있을 수 있었다"며 "믿어준 분들께 보답은 못 할망정 큰 상처를 드려 죄송한 마음"이라고 고개를 숙였다. 아울러 "관계 기관의 최종 판단에 따른 결과를 겸허히 받아들이고 책임을 다하겠다"고 했다.





소속사 판타지오는 현재 국세청 결정에 불복해 과세전 적부심사를 청구하고 결과를 기다리고 있다. 소속사 측은 "해당 법인이 실질 과세 대상인지는 법적 해석의 쟁점이 남은 사안"이라며 "최종 확정된 것은 아니며 적법한 절차에 따라 성실히 소명하겠다"고 밝혔다.





