KB운용, 'RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 ETF' 순자산 3000억 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최근 1년 수익률 21.80%

누적 연 분배율 25.85%

KB자산운용은 'RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 ETF'의 순자산이 3000억원을 돌파했다고 27일 밝혔다.

'RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 ETF'는 미국 증시 대표 테크기업 100종목에 분산 투자하면서 나스닥100 지수를 기초자산으로 매일 일정 비중(10%)의 콜옵션을 고정 방식으로 매도하는 '고정형 커버드콜 전략'을 활용한 월배당형 ETF다.

AD

이 ETF는 시장 변동성이 확대되는 국면에서도 옵션 프리미엄 수익을 통해 안정적인 인컴을 확보하는 동시에, 기초지수 상승분의 상당 부분을 추종하도록 설계해 인컴과 성장의 균형을 동시에 추구한다는 점이 특징이다.

에프앤가이드에 따르면 전날 기준 'RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 ETF'의 최근 6개월, 1년 수익률은 각각 18.18%, 21.80%를 기록하고 있다.

출시 이후 총 15회의 분배금을 지급했고, 누적 연 분배율은 25.85%다. 매월 평균 약 1.72% 수준의 분배금을 지급한 셈으로, 월 단위 안정적인 인컴을 중시하는 투자자들에게 높은 예측 가능성과 분배 안정성을 제공하고 있다.

육동휘 KB자산운용 ETF상품마케팅본부장은 "'RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 ETF'는 장기 성장성이 입증된 미국의 우량 테크주 투자와 월 분배 인컴 전략을 결합한 상품 구조로 시장의 꾸준한 관심을 받고 있다"며 "장기 성장 참여와 예측 가능한 월 분배를 동시에 원하는 투자자에게 적합한 상품"이라고 말했다.





AD

한편 KB자산운용은 'RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 ETF'를 포함해 'RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜', 'RISE 미국배당100데일리고정커버드콜' 등 총 3종의 'RISE 데일리고정커버드콜 ETF 시리즈'를 운용하고 있다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>