'1997년 황장엽 망명' 친서 등 대통령기록물 5.4만건 대거 공개

행안부, 위원회 심의 거쳐 공개로 전환

김영삼 대통령-강택민 中주석 친서 공개

이명박·박근혜 대통령 정책 기록도 포함

1990년대 김영삼 대통령과 강택민 중국 국가주석이 양국 우호 증진을 위해 주고받은 서한을 비롯해 '황장엽 망명' 관련 친서 등 비공개 대통령기록물이 대거 공개된다.

김영삼 대통령이 강택민 중화인민공화국 주석에게 보낸 서한 일부. 1997년 3월 19일 김 대통령이 강택민 주석에게 보낸 친서로 한-중 양국 간 우호협력 정신을 바탕으로 긴밀한 협의를 통해 황장엽 북한 노동당 전 비서의 망명 처리가 원만히 해결된 것에 대한 사의를 표함. 행정안전부 제공

행정안전부는 그동안 비공개로 관리해온 대통령기록물 5만4000여건을 공개로 전환한다고 27일 밝혔다.

이번에 공개되는 기록물은 '2025년도 공개재분류 대상' 비공개 기록물 중 대통령기록관리전문위원회의 심의를 거쳐 공개로 확정된 것으로, 김영삼·이명박·박근혜 대통령 재임 시에 생산된 주요 기록물이 포함됐다.

공개 전환된 기록물 목록은 28일부터 '대통령기록관 누리집'을 통해 국민 누구나 확인할 수 있다.

정상 간의 긴밀한 대화가 담긴 외교 서한이나 국가의 주요 정책 결정 과정이 담긴 보고 자료들이 다수 포함되어 있어 역사적 가치가 높다.

주요 외교 기록으로는 1990년대 김영삼 대통령과 강택민 중국 국가주석이 양국 우호 증진을 위해 주고받은 서한을 비롯해 중국 지진 피해 위로 전문이 있다.

강택민 중화인민공화국 주석이 김영삼 대통령에게 보낸 서한. 1994년 1월 18일 강택민 주석의 서한으로 양국의 우호협력 관계의 발전과 증진을 바라고 김 대통령의 초청에 감사하며 중국 방문을 요청한 내용. 행정안전부 제공

당시 국제적으로 큰 이목을 끌었던 북한 최고 권력자 황장엽 전 북한 노동당 비서의 망명 관련 친서 등이 있어 당시 외교 현장을 체험할 수 있다.

우리나라로 망명한 황 전 비서의 망명처리 협조에 대한 사의 친서는 당시 언론 등을 통해 친서 전달과 주요 내용 등은 소개됐으나 전문은 이번 공개재분류를 통해 최초로 공개된다.

이밖에 주요 정책 기록으로는 이명박 정부의 '국가상징거리 조성계획', 박근혜 정부의 '대통령직 인수위원회 업무보고' 등 국가 운영의 기틀을 마련하고 추진했던 핵심 보고 및 회의자료들이 포함됐다.

조상민 대통령기록관장 직무대리는 "이번에 공개되는 대통령기록물들은 과거 정상 간의 대화와 우리나라의 주요 정책 결정 과정을 이해하는데 결정적인 도움을 줄 것으로 기대한다"고 설명했다.





또한 "대통령기록관은 앞으로도 국정과제를 충실히 이행해 국민의 알 권리를 충족시키는 것은 물론, 국정 운영의 투명성을 높이기 위해 비공개 기록물의 공개 전환을 지속적으로 확대하겠다"고 밝혔다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr

