경기도건설본부, 지난해 공사장 자재 789건 품질시험…수수료 4억원

경기도건설본부는 지난해 부실시공 예방 및 자재 품질 확보를 위해 레미콘 등 공사 현장 자재에 대한 789건의 품질시험을 실시했다고 26일 밝혔다.

도 건설본부는 1976년 지방정부 최초의 국·공립 시험기관으로 설립돼 현재 138종의 품질시험을 수행하고 있다. 현장 반입 자재 등 시공과정에 필요한 시험을 건설공사 안전관리 종합정보망(CSI)을 통해 시험 대행 의뢰를 받고 있다.

도 건설본부는 지난해 789건의 품질시험을 통해 4억원의 수수료 수입을 올렸다.

경기도건설본부가 도로공사 현장에서 품질 등을 점검하고 있다. 경기도 제공

또 국지도 82호선 갈천~가수 도로 확장공사 등 도내 17개 건설공사 현장을 대상으로 레미콘·아스콘 등 반입 자재의 품질 적합 여부를 직접 확인하는 '품질관리 현장 확인 컨설팅'을 진행했다.

특히 발주 도로공사 현장에서 총 36회의 현장 컨설팅을 진행해 시공단계에서 발생할 수 있는 품질 저하 요인(물성 시험, 다짐도, 도로 안전시설물)을 사전 점검했다.





박재영 도 건설본부장은 "현장 중심의 품질관리와 선제적 컨설팅을 통해 부실시공을 예방하고, 안전하고 견실한 건설 현장을 만들어 가겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

