"최대 65% 할인"… 풀무원, '2026 설맞이 기획전' 진행

실속형부터 프리미엄 선물세트까지 한자리에

저탄소·동물복지 등 지속가능성 가치 담은 세트

풀무원은 설 명절을 맞아 공식 온라인몰에서 '2026 설맞이 기획전'을 진행한다고 27일 밝혔다.

이번 기획전은 다음 달 13일까지 이어지며, 명절 선물 수요를 겨냥해 다양한 선물세트를 최대 65% 할인된 가격에 선보인다. 고물가 상황을 고려해 소비자 부담을 낮추고 실속을 높이는 데 초점을 맞췄다는 설명이다.

풀무원은 이번 기획전에서 유기농·친환경·저탄소·무항생제·동물복지 등 지속가능성 가치를 담은 상품들을 중심으로 선물세트를 구성했다. 풀무원식품, 올가홀푸드, 풀무원건강생활, 풀무원녹즙 등 전 브랜드의 대표 선물세트를 합리적인 가격에 마련했다.

선물세트는 3만 원 미만의 실속형 상품부터 올가의 프리미엄 상품까지 구성했다. 대표 상품으로는 풀무원식품의 '노을해심 선물세트 1호', '프로틴하루견과 선물세트', 올가의 '행복 사과·배 혼합세트', '무항생제 1+ 한우 명품세트', '법성포 굴비세트 9호', '구워만든 우리쌀 전병 선물세트', '액상차 3종 혼합 선물세트', 풀무원건강생활의 '녹용진 선물세트' 등이 있다.

명절 장바구니 부담을 덜기 위한 할인 혜택도 마련했다. 선물세트 구매 금액에 따라 10만원 이상 구매 시 2만원, 7만 원 이상 구매 시 1만원, 4만원 이상 구매 시 5000원의 할인 쿠폰을 제공한다.

구매 고객을 대상으로 한 경품 행사도 진행한다. 선물세트를 1개 이상 구매한 고객 중 추첨을 통해 20명에게 스타벅스 아메리카노 기프티콘을 증정한다. 이와 함께 구매 금액별 페이백 이벤트를 통해 6만원 이상 구매 시 적립금 1만원, 10만원 이상 구매 시 적립금 2만원을 각각 제공한다.





최승은 풀무원 온라인사업본부 본부장은 "올해 설 기획전은 고물가 상황을 반영해 실속형 세트부터 풀무원만의 가치를 담은 프리미엄 선물세트까지 폭넓게 준비했다"며 "다양한 할인 혜택을 활용해 가격 부담은 낮추고, 건강한 먹거리와 함께 풍성한 설 명절을 보내길 바란다"고 말했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

