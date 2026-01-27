보령머드화장품 '머드뷰티치유관' 전 프로그램 30% 할인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

보령머드화장품 출시 30주년을 맞아 충남 보령시가 머드 체험과 뷰티 프로그램을 연계한 대규모 할인 이벤트를 선보인다. 단순 판매를 넘어 체험 소비를 확대해 머드 브랜드 경쟁력을 다시 끌어올리겠다는 전략이다.

보령시는 오는 30일부터 6월 30일까지 '머드뷰티치유관 30% 할인 이벤트'를 운영한다고 27일 밝혔다.

이번 행사는 보령머드화장품 출시 30주년을 기념해 마련한 행사로, 보령시민과 관광객 누구나 참여할 수 있다.

할인 혜택은 머드화장품을 3만 원 이상 구매한 고객에게 제공된다. 구매 영수증을 제시하면 머드뷰티치유관의 피부관리 및 체험 프로그램을 30% 할인된 가격으로 이용할 수 있다.

프로그램별 이용 요금은 ▲피부관리 고급(60분) 5만 원에서 3만 5000원 ▲피부관리 기초(40분) 3만 원에서 2만 1000원 ▲머드족욕(20분) 1만 원에서 7000원으로 각각 낮아진다.

머드뷰티치유관은 보령머드테마파크 내 머드관에 위치해 있으며, 운영 시간은 오전 10시부터 오후 7시까지다. 매주 월요일과 화요일은 휴무다.

사전 예약을 원하는 방문객은 전화 문의를 통해 대기 없이 이용할 수 있다.





시 관계자는 "30년간 축적된 보령머드의 브랜드 가치를 체험으로 확장하는 계기가 될 것"이라며 "머드뷰티치유관 활성화와 관광객 유입 확대를 동시에 기대하고 있다"고 말했다.





