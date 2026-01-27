삼척시, 안정산동굴·미로단오제 등 8건 국가·도 유산 지정 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도 삼척시가 지역의 역사와 정체성을 담은 유산을 적극적으로 발굴하고 그 가치를 높이기 위해 '2026년 국가유산 지정·조사'를 본격적으로 추진한다고 27일 밝혔다.

성요셉의원. 삼척시 제공

올해 국가·도 지정유산 및 향토유산 등 총 8건의 지정·등록을 목표로 추진하며, 추진대상으로는 다양한 동굴 생성물과 독특한 지형이 발달해 지질학적 가치가 높은 '안정산동굴'은 천연기념물로, 지역 세시 민속행사인 '미로단오제', 영동남부 농악을 대표하는 '조비농악', 산간지역 건축 특성을 보여주는 '굴피장'을 도 무형유산으로 지정 신청한다.

또한 해안 침식으로 형성된 '초곡리 촛대바위'를 도 자연유산으로, 삼척시립박물관에 소장의 '황승규 문자도(3점)'를 도 등록문화유산으로 지정·등록할 계획이다.

척주동해비. 삼척시 제공

특히, 시는 제도적 보호의 사각지대에 있는 비지정 유산은 향토유산으로 지정해 체계적으로 관리할 방침이다. 이를 위해 지난해 관련 조례를 개정해 제도를 정비했으며, 올해는 '이천리 금표', '육향산 선정비 및 불망비'를 시작으로 지정 대상을 점차 확대해 나갈 예정이다.

기존 문화유산의 가치를 격상시키는 노력도 병행한다. 도 유형문화유산인 삼척 척주동해비를 국가지정유산 보물로 승격하기 위한 학술대회를 개최하고, 1960~1980년대 삼척과 인근 지역 의료를 담당했던 (구) 성 요셉의원은 도 등록문화유산으로 등록하기 위한 조사 용역을 시행할 예정이다.

감로사 원당도. 삼척시 제공

삼척시는 2023년 말 삼척 죽서루의 국보 승격 지정을 기점으로 지난해 문화예술과를 신설하고 문화유산 분야를 2개 팀으로 전문화하며 국가유산의 지정·조사 등 업무를 강화하는 체제를 마련했다.

그 성과로 2025년에는 1988년 이후 37년 만에 감로사가 전통사찰로 지정되었으며, 조사 과정에서 조성 연대와 작가가 기록된 화기가 남아 있는 불화 계통 민화 원당도를 발견해 도 문화유산자료로 지정되었으며, 이어 조선 후기에 조성된 영은사 석조비로자나삼불좌상과 신흥사 석조석가여래삼존좌상은 도 유형문화유산으로 지정되는 결실을 맺었다.

영은사 석조비로자나불좌상. 삼척시 제공

현재 조선 중기 이전에 조성된 것으로 전해지는 '천은사 극락보전 소조아미타여래삼존좌상 및 복장유물'은 국가지정유산 보물로 신청된 상태이며, 1922년 세워진 '두타산 천은사 기실비'는 다음 달 도 문화유산자료로 지정 고시될 예정이다.





시 관계자는 "지역의 역사와 문화를 대표하는 소중한 유산을 지속적으로 발굴·지정해 국가유산의 체계적인 보호와 관리를 적극 수행하고, 지역문화 유산의 가치를 널리 알리는데 최선을 다하겠다"고 말했다.





삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

