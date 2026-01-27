삼성전자, 유럽 시장 공략…고효율 냉난방시스템 'EHS 올인원' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

물·공기 동시 활용 '올인원' 솔루션

국내 시장에도 연내 출시 예정

삼성전자가 유럽에 2026년형 고효율 히트펌프 냉난방시스템인 'EHS 올인원' 신제품을 출시하고 글로벌 시장 공략에 나선다.

삼성전자는 27일 고효율 냉난방공조설비(HVAC) 최대 시장인 유럽에 'EHS 올인원' 신제품을 출시한다고 밝혔다. 'EHS'는 주거·상업시설의 실내 난방과 온수를 제공하는 솔루션이다.

CES 2026 삼성전자 전시관에 전시된 고효율 히트펌프 냉난방시스템 'EHS 올인원' 신제품. 삼성전자 제공

이번 신제품은 실외기 한 대로 물과 공기를 동시에 활용해 냉난방 운전을 하고 온수까지 제공하는 올인원 기능을 갖췄다. 겨울에 공기 난방으로 실내 온도를 빠르게 높이면서 온수를 통해 바닥도 따뜻하게 데울 수 있다.

'히트펌프' 기술을 기반으로 공기열과 전기를 이용해 온수를 만들어 화석연료를 사용하는 보일러보다 효율이 높고 탄소 발생도 적다.

또 여름철 냉방 과정에서 발생하는 폐열을 실외기 외부로 방출하지 않고 재활용하는 열 회수(Heat Recovery) 기능을 새롭게 적용했다. 해당 기능을 활용하면 물 가열에 사용되는 에너지 효율을 최대 두 배 이상 높일 수 있다.

이번 신제품에는 다양한 주택 외부 공간과 조화를 이루면서 설치하기도 편한 디자인이 적용됐다. 실외기에 적용된 프로펠러 팬(Fan)의 크기를 키우고 고용량 모터를 적용해 팬 개수를 2개에서 1개로 줄였다.

아울러 다양한 기후 조건에서도 안정적인 성능을 제공한다. 영하의 날씨에도 최대 65℃의 난방용 온수를 공급하고, 영하 25℃에도 난방이 가능하도록 설계됐다. 또 기존 냉매인 R410A에 비해 지구온난화지수(GWP)가 약 68% 더 낮은 R32 냉매를 적용하는 등 에너지 절약에 관심이 높은 유럽 시장에 특화된 기능을 갖췄다.

삼성전자는 한국 시장에도 EHS 제품을 연내 선보일 예정이다.





임성택 삼성전자 DA사업부 에어솔루션사업팀 부사장은 "유럽 맞춤형 EHS 올인원 제품으로 유럽 시장을 적극 공략할 계획"이라며 "향후 국내 히트펌프 보급 활성화 정책에 발맞춰 국내 시장에도 혁신 HVAC 솔루션을 선보여 글로벌 HVAC 시장에서 리더십을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr

