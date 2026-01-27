삼성바이오에피스, 염증성 장질환 심포지엄 개최

IBD 최신치료 전략 공유
삼성바이오에피스는 지난 24~25일 서울 강남구 웨스틴 서울 파르나스 호텔에서 국내 소화기내과 전문의를 대상으로 염증성 장질환(IBD) 치료 분야의 최신 연구 및 임상 동향을 공유하는 심포지엄 'SYMBOL 2026'을 개최했다고 27일 밝혔다.
이번 심포지엄은 크론병과 궤양성 대장염 등 염증성 장질환의 급변하는 치료 환경에 대응하고 최신 치료 전략을 논의하기 위해 마련됐다. 국내 소화기내과 분야 의료진 70여명이 참석해 ▲환자 치료 및 관리 전략 ▲최신 치료 가이드라인 ▲임상 사례 중심의 실제 적용 방안에 대한 논의가 이어졌다.
삼성바이오에피스는 이번 심포지엄에서 염증성 장질환 치료에 활용 가능한 바이오시밀러 제품 '에피즈텍(성분명 우스테키누맙)'도 소개했다. 에피즈텍은 스텔라라의 바이오시밀러로, 면역반응 관련 신경 전달물질 인터루킨(IL)-12, IL-23의 활성을 억제해 판상 건선, 건선성 관절염, 크론병, 궤양성 대장염 등 자가면역질환 치료에 사용된다.
삼성바이오에피스는 2024년 4월 국내 최초로 스텔라라 바이오시밀러 에피즈텍의 품목허가를 획득한 후 같은 해 7월 기존 스텔라라 대비 약 40% 낮은 약가로 출시했다. 지난 13일에는 국내 판매 중인 우스테키누맙 성분 의약품 중 최초로 '사전 충전 펜(PFP)' 형태의 에피즈텍을 추가 승인받은 바 있다.
정진한 삼성바이오에피스 상무는 "앞으로도 현장 의료진과 꾸준한 학술 소통을 통해 환자들에게 최적의 치료 옵션을 제공할 수 있도록 지속해서 노력하겠다"고 말했다.
