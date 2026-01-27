노벨상이 주목한 '조절 T 세포', 자가면역간질환 새 치료 단서 제시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

자가면역간염 환자 조절 T 세포 '수는 증가, 기능은 저하' 확인

자가면역간염 환자에서 면역 균형을 조절하는 핵심 세포인 조절 T 세포(Treg)가 늘어나 있음에도 실제 면역 억제 기능은 오히려 저하돼 있다는 연구 결과가 나왔다. 기존 치료 전략의 한계를 넘어서는 새로운 면역 조절 접근 필요성이 제기된다.

서울성모병원은 성필수 소화기내과 교수 연구팀이 치료를 시작하지 않은 자가면역간염 환자의 혈액과 간 조직을 분석한 결과 조절 T 세포가 수적으로는 증가했지만 기능적으로 불안정해 면역 억제 능력이 충분히 작동하지 않는다는 사실을 확인했다고 27일 밝혔다. 연구 결과는 국제학술지 'Hepatology International'에 게재됐다.

자가면역간염 환자의 조절 T 세포(Treg) 기능 손상을 나타낸 그림. 서울성모병원

조절 T 세포는 과도한 면역 반응을 억제해 면역 항상성을 유지한다. 최근 노벨 생리의학상이 조절 T 세포의 발견과 면역 관용 기전을 규명한 연구에 수여되며 이 세포의 기능 이상이 암과 자가면역질환 치료 전략의 핵심 변수로 다시 주목받고 있다.

연구팀은 자가면역간염 환자에서 간 염증이 심해질수록 조절 T 세포 수가 증가하는 양상을 확인했다. 그러나 공동배양 실험에서는 환자 유래 조절 T 세포가 건강인 대비 면역 억제 기능이 현저히 떨어지는 것으로 나타났다. 단순한 세포 수 증가만으로는 면역 조절 기능이 유지되지 않으며 조절 T 세포의 '기능적 안정성'이 임상 경과를 좌우하는 핵심 요소임을 확인한 것이다.

단일세포 리보핵산(RNA) 시퀀싱 분석 결과에서도 자가면역간염 환자의 조절 T 세포는 면역세포 활성 및 염증과 관련된 IL-7 수용체 발현이 증가한 것으로 나타났다. 조절 T 세포가 본래의 억제 기능을 잃고 효과 T 세포와 유사한 성질로 전환되는 불안정한 상태에 놓여 있다는 것이다.

혈액 내 조절 T 세포에서는 안정성을 반영하는 헬리오스(Helios) 발현이 감소했다. IL-6과 TNF-α 등 염증성 사이토카인이 증가해 염증성 미세환경이 조절 T 세포 기능 저하에 영향을 미칠 가능성도 확인됐다.

자가면역간염은 초기 증상이 피로감이나 소화기 불편 등으로 일반적인 증상과 구분이 어려워 조기 진단이 쉽지 않다. 치료 시기를 놓치면 간경변증으로 진행될 수 있지만 조기에 진단해 적절히 치료할 경우 예후는 비교적 양호하다.

성 교수는 "이번 연구는 자가면역간염에서 조절 T 세포의 수가 아니라 기능적 안정성이 면역 이상을 결정한다는 점을 규명한 데 의미가 있다"며 "단순 면역억제 치료를 넘어 조절 T 세포 기능을 회복시키는 새로운 면역 조절 치료 전략이 필요하다"고 말했다.





이어 "국내 자가면역간염 환자는 해외와 달리 60대 여성 비중이 높고 최근에는 백신 접종과의 연관성에 대한 관심도 커지고 있다"며 "한국 환자 특성을 반영한 치료 전략과 후속 연구가 필요하다"고 덧붙였다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr

