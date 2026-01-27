"미국인 사살 끔찍한 비극"…선댄스영화제, 트럼프 정부 성토장 변모

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

포트만·우드 등 미네소타 총격 사건 강력 규탄

"ICE는 믿기 힘든 범죄 조직" 비판 고조

배우 나탈리 포트먼 AFP연합뉴스

미국 독립영화계 최대 축제인 선댄스영화제가 연방 이민 당국의 자국민 사살 사건에 항의하는 할리우드 배우들의 성토장으로 변모했다.

26일(현지시간) 버라이어티와 데드라인 등 현지 매체에 따르면, 유타주 파크시티에서 진행 중인 선댄스영화제에서는 최근 미네소타주에서 발생한 이민세관단속국(ICE) 요원의 총격 사건을 규탄하는 시위와 발언이 잇따랐다.

지난 7일과 24일 미네소타주 미니애폴리스 일대에서는 불법 이민자 단속 작전에 투입된 ICE와 국경순찰대(USBP) 요원의 총격으로 미국인 르네 굿과 알렉스 프레티가 각각 사망하는 사건이 발생했다.

영화제 현장은 추모와 분노로 물들었다. 배우 나탈리 포트먼은 데드라인과의 인터뷰에서 "트럼프 행정부와 크리스티 놈 국토안보부 장관, ICE가 자행하는 일들은 인류애가 실종된 최악의 만행"이라고 강도 높게 비판했다.

포트먼은 공식 석상에서 'ICE 아웃(ICE out)' 문구가 적힌 핀과 함께 '착하게 행동하라(Be Good)'는 핀을 착용해 눈길을 끌었다. 'Be Good'은 희생자 르네 굿(Good)의 이름을 차용한 중의적 표현으로, 당국의 무분별한 공권력 행사를 꼬집는 저항의 메시지다.

영화제 주요 거점에서는 '선댄서스, ICE를 녹여라(Sundancers Melt ICE)'라는 이름의 집회가 열렸다. 시위에 동참한 '반지의 제왕' 주연 배우 일라이저 우드는 "사람들을 하나로 모으는 영화제에서 끔찍한 비극에 침묵할 수 없다"며 "우리는 분열되지 않고 연대할 것"이라고 강조했다.

배우 겸 감독 올리비아 와일드는 더 직설적인 화법으로 당국을 비난했다. 그는 버라이어티를 통해 "사람들이 공권력에 의해 살해당하는 상황을 새로운 일상으로 받아들여선 안 된다"며 "ICE는 믿기 힘든 범죄 조직이며, 이들의 정당성을 부정하는 운동을 지지해야 한다"고 목소리를 높였다.





현지 언론은 "수많은 영화인이 옷깃에 'ICE 아웃' 핀을 달고 시사회장을 누비고 있다"며 "이번 사태가 할리우드 전반의 반(反) 트럼프 정서에 다시 불을 지피고 있다"고 전했다.





