"유럽 출신 세입자만 받아달라" 집주인 요청에…佛 부동산 절반, 인종 차별 묵인

프랑스 단체 'SOS 인종차별' 테스트 결과

부동산 중개업체 48.5%, 인종 차별 승인

"주택 시장, 노동 시장만큼 강력한 차별"

프랑스 부동산 중개업소 2곳 중 1곳이 '유색인 세입자를 받지 말라'는 집주인 요청을 받아들이는 것으로 나타났다.

연합뉴스는 26일(현지시간) 프랑스 일간 르파리지앵을 인용해 "인권 단체 'SOS 인종차별'은 집주인으로 가장해 프랑스 대형 부동산업체 198곳에 연락한 뒤 이 같은 결과의 보고서를 냈다"고 보도했다.

프랑스 부동산 중개업소 2곳 중 1곳이 '유색인 세입자를 받지 말라'는 집주인 요청을 받아들이는 것으로 나타났다. 기사 이해를 돕기 위한 사진.

해당 단체는 집주인으로 가장한 뒤 부동산 중개업체들에 연락해 "다른 문화권 출신 세입자가 일으키는 소음과 냄새가 불편하다"며 '유럽인 유형'의 세입자만 선별해달라는 조건을 걸었다. 그러자 전체 업체 중 96곳(48.5%)이 해당 조건을 수용한 것으로 나타났다. 48개 업체는 피부색에 따라 세입자를 직접 거르는 걸 수락했고, 또 다른 48개 업체는 집주인이 직접 지원자를 선별하도록 허용했다. 반면 102개 업체(51.5%)는 그의 요청을 거부했다.

이는 인종에 기반한 차별이 금지된 프랑스에서 엄연한 불법이다. 'SOS 인종차별'의 도미니크 소포 대표는 "이는 법을 모른다는 것보다 더 심각한 문제"라며 "우리가 전화할 때마다 중개인은 모든 차별을 금지하는 법적 규정을 상기시킨 뒤 자신은 이를 준수하지 않을 용의가 있다고 말했다"고 지적했다. 그에 따르면 한 중개인은 "법적으로 피부색을 이유로 지원자를 거부할 권리는 없지만, 신청서가 거절된 이유를 설명할 방법을 찾을 수 있다"고 했고, 또 다른 중개인은 "우리가 걸러주겠다"고 약속했다.

파리정치대학(시앙스포)의 불평등 전문가 미르나 사피 교수는 "주택 시장에는 노동 시장만큼이나 강력한 차별이 존재한다"며 "결국 비즈니스가 우선이기 때문에 사업자는 차별을 감수할 준비가 돼 있다"고 설명했다.

프랑스 단체 'SOS 인종차별'이 부동산 중개인과의 연락에서 유색인 관련 테스트를 진행한 모습. 인스타그램

이 단체는 주택 시장에서의 인종 차별을 꾸준히 지적하고 있다. 지난 2018년 조사에서는 북아프리카나 사하라 이남 출신으로 인식되는 세입자가 백인보다 서류가 승인될 확률이 50∼55% 낮은 것으로 알려졌다. 지난 2022년 조사에서는 부동산 중개업체 절반이 출신에 따른 세입자 차별을 용인하는 것으로 나타났다.

프랑스 부동산 중개업체 연맹의 로이크 캉탱 회장은 "(주택 시장에서의 인종 차별) 문제를 인식하고 있다"며 "중개사 감독위원회를 만들어 인종차별을 한 업소의 면허를 취소하는 방안을 고려해야 한다"고 밝혔다. 사피 교수는 "인종 차별 현상의 규모에 비해 유죄 판결 건수가 극히 드물다"고 꼬집었다. 그에 따르면 2023년 기준 656명의 피의자 중 단 5명만이 유죄 판결을 받았다.





'SOS 인종차별'의 소포 대표는 이번 조사 결과에 대해 "그간 상황이 전혀 개선되지 않았음이 증명됐다"고 밝혔다. 또 "도덕적 분노보다 실질적인 행동이 이뤄지길 기대한다"며 "정부가 이 문제에 적극적인 해결 방법을 찾아야 한다"고 촉구했다.





김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr

