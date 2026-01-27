논산, 세계 딸기산업 중심지로 도약



2027 논산세계딸기산업엑스포 슬로건·EI 공개…국제 산업 플랫폼 추진



논산세계딸기산업엑스포 슬로건

충남 논산이 딸기산업을 지역 축제에서 세계 산업의 무대로 끌어올리겠다는 구상을 밝혔다.

2027 논산세계딸기산업엑스포가 슬로건과 상징물(EI)을 공개하며, 스마트농업과 식품산업, 문화관광을 아우르는 국제 산업 플랫폼으로 도약한다.

논산세계딸기산업엑스포 조직위원회는 27일 '2027 논산세계딸기산업엑스포'의 정체성과 비전을 담은 공식 슬로건과 상징물(EI)을 공개했다.

슬로건은 '논산, 세계 딸기산업의 기준이 되다'로, 논산을 딸기산업의 중심지이자 국제적 표준을 선도하는 거점으로 육성하겠다는 의지를 담고 있다.

이번에 공개된 상징물(EI)은 딸기의 상징성에 산업과 기술 혁신, 지속 가능한 미래 가치를 결합한 디자인으로 구성됐다.

엑스포가 단순한 농업 행사에 머무르지 않고, 스마트농업과 식품산업, 문화관광이 결합된 국제적 융복합 산업 행사임을 시각적으로 드러냈다는 평가다.

조직위는 엑스포 홍보 콘텐츠의 일관성과 효율성을 높이기 위해 논산시가 기존에 개발한 딸기축제 캐릭터를 엑스포 캐릭터로 공동 활용하기로 했다.

신규 캐릭터 개발에 따른 중복 투자를 줄이고, 엑스포를 통해 캐릭터 인지도를 국내외로 확장하겠다는 전략적 판단이다.

이존관 조직위 사무총장은 "슬로건과 상징물, 캐릭터를 연계한 통합 브랜드 전략을 통해 엑스포의 핵심 가치를 명확히 전달하겠다"며 "이를 적극 활용해 엑스포의 브랜드 가치를 높이고 대외 홍보를 강화하는 등 준비에 만전을 기하겠다"고 말했다.

한편 2027 논산세계딸기산업엑스포는 'K-베리! 스마트한 농업, 건강한 미래'를 주제로 오는 2027년 2월 26일부터 24일간 논산시 시민가족공원 일원에서 열린다.





국내외 기관과 수입상(바이어)이 참여하는 국제적 비즈니스 플랫폼으로 추진되며, K-베리 산업의 경쟁력 강화와 논산 딸기산업의 글로벌 위상 제고를 목표로 하고 있다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

