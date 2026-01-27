강원도, ‘벤처펀드 투자이음’ 본격 가동…유망 기업 20개사 맞춤 지원

기업 맞춤형 투자 연계 프로그램 추진

전략산업 벤처투자 활성화 박차

IR 컨설팅부터 자금 연결까지 지원

강원특별자치도(도지사 김진태)는 강원 전략산업 벤처펀드 투자를 희망하는 기업을 대상으로 '기업 맞춤형 투자 연계 지원 프로그램'을 본격 추진한다고 27일 밝혔다.

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도 제공

'기업 맞춤형 투자역량 강화 지원 프로그램'은 도내에 본사·공장·지사 등 주사업장을 둔 창업·벤처기업을 대상으로 약 20개 사 내외를 선정해 지원할 예정이다.

선정된 기업에는 투자유치 과정에서 겪는 주요 애로 사항에 대한 전문가 컨설팅을 비롯해 투자 목적 기술평가, IR 디자인 고도화, IR 피칭 코칭, 비즈니스 모델 진단·검증 등 투자 단계별 핵심 프로그램이 제공된다. 기업은 이를 통해 투자 준비도를 종합적으로 높일 수 있다.

이와 함께 도는 '강원지역 중소·벤처기업 투자이음 강화 프로그램'을 통해 도내 유망기업과 강원 벤처펀드 간 투자 연계도 지속적으로 추진한다.

해당 프로그램은 강원특별자치도 주력산업 및 전략산업 분야 기업을 대상으로 연중 상시 접수 방식으로 운영되며, 강원지역 내 주사업장을 보유하거나 이전을 계획 중인 기업도 참여할 수 있다.

참여기업은 강원 벤처펀드 투자 검토 연계와 함께 현장 IR 발표, 1대1 투자 상담 등 투자유치 행사 참여 기회, 투자역량 강화 교육 및 각종 자금 연계 프로그램에 대한 안내를 받게 된다.

2025년에는 도내 유관기관과 연계한 합동 투자유치 행사를 연간 6회 개최해 총 148개 지역 유망기업을 발굴했으며, 이 가운데 25개 사에 대해 총 147억 원 규모의 벤처투자 연계 성과를 거뒀다.





김만호 강원특별자치도 경제국장은 "이번 프로그램은 강원 전략산업 벤처펀드를 중심으로 기업 발굴부터 투자 연계까지를 체계적으로 지원하는 데 목적이 있다"며 "앞으로도 도내 기업이 투자 기회를 적기에 확보할 수 있도록 투자 연계 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

