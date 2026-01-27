구미교육지원청, 사립유치원 회계 투명성 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2026학년도 사립유치원 예산 편성 교육

경북 구미교육지원청은 지난 26일 교육지원청 1층 다목적 강당에서 관내 사립유치원 47개원을 대상으로 2026학년도 사립유치원 예산 편성 교육을 실시했다.

이번 교육은 ▲사립유치원 예산 편성 방법 ▲유치원 회계업무 전반 및 2026학년도 주요 변경 사항 ▲세출의 적정한 관리·집행 방법 ▲K-에듀파인 시스템 본예산 편성 방법 등을 주요 내용으로 진행되었으며, 이를 통해 사립유치원 회계의 투명성을 강화하고 회계업무 담당자의 업무 역량을 제고하는 데 기여할 것으로 기대된다.

교육지원청 1층 다목적 강당에서 관내 사립유치원 47개원을 대상으로 2026학년도 사립유치원 예산 편성 교육을 실시했다./구미교육지원청 제공

AD

아울러 구미교육지원청은 교육 이후에도 사립유치원의 원활한 예산 편성을 지원하기 위해 2월 9일부터 11일까지 K-에듀파인 시스템 본예산 편성 컨설팅을 실시할 예정이다.

구미교육지원청은 사립유치원을 대상으로 맞춤형 상시 업무지원 체제를 구축하여 회계업무 관련 컨설팅과 지도·점검 등 다양한 지원을 제공함으로써, 회계업무 담당자의 회계 이해도 향상과 안정적인 회계 운영을 위해 지속적으로 노력하고 있다.





AD

민병도 교육장은 "이번 교육이 사립유치원의 회계 투명성과 공공성, 자립성 확보에 도움이 되기를 바라며, 앞으로도 원활한 사립유치원 회계 시스템 운영을 위해 적극적인 업무지원을 이어가겠다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>