강석진 중진공 이사장 올해 첫 현장 소통…지역산업 잇는 융합의 장 찾아

광주전남융합회 회원사 대상

찾아가는 중진공 개최

중소벤처기업진흥공단은 27일 광주 북구에 소재한 디에이치글로벌에서 중소기업융합 광주전남연합회 회원사들과 함께 '찾아가는 중진공' 현장 소통 프로그램을 진행했다고 밝혔다.

현장에는 강석진 중진공 이사장과 임기택 광주전남융합회 회장을 비롯해 15여 개 회원사 대표 등 20명이 참석했다.

이날 중진공은 정책자금, 수출·판로 지원, 혁신성장 및 기업 구조개선 지원 등 주요 사업을 설명하고, 기업별 관심 분야에 대해 질의응답과 개별 상담을 진행했다. 이어 기업 운영 과정에서 겪는 자금, 인력, 투자, 사업 전환 관련 애로사항을 청취하며 대안을 함께 모색하는 시간을 가졌다.

강석진 중진공 이사장

간담회에 참석한 기업 대표들은 ▲글로벌 경기 둔화와 고금리 여파를 감안한 정책자금 지원 강화 ▲수출바우처 비수도권 지원 비중 확대 등 정책 제언과 경영 애로사항 관련 현장의 다양한 목소리를 전했다. 중진공은 제시된 의견에 대해 지원사업과 연계 가능성을 중심으로 즉각적인 설명과 논의를 이어갔다.

광주전남융합회는 제조업·도소매·서비스 등 다양한 업종의 중소기업이 참여하는 지역 기업 네트워크다. 이번 방문은 개별 기업 단위의 상담을 넘어, 지역 기업 네트워크를 중심으로 정책 체감도와 개선 의견을 폭넓게 수렴했다는 점에서 의미를 더했다.

강 이사장은 "현장에 답이 있다는 생각으로 기업을 직접 찾아가고 있다"며 "일회성 방문에 그치지 않고, 기업의 목소리가 실제 정책 수립과 지원으로 이어질 수 있도록 지속적인 소통과 해결을 이어가겠다"고 말했다.





한편, 올해 2년 차를 맞은 '찾아가는 중진공'은 기존 현장 소통 중심에서 나아가 인공지능(AI) 사전진단, 현장 상담, 컨설팅 사업 연계 등을 통해 기업이 현장에서 겪는 애로 해소에 초점을 둔 '해결형 프로그램'으로 취지를 강화하고 있다. 지난해에는 총 69회 운영을 통해 2193명의 중소기업 임직원과 소통하며 629건의 현장 애로사항을 청취했으며, 이를 통한 성과를 인정받아 규제혁신 유공 대통령 표창을 받은 바 있다.





