기보, 삼성전자·우리은행과 '대·중소 동반성장 금융지원' 업무협약

中企 제조혁신 촉진 목표

기술보증기금은 삼성전자·우리은행·중소기업중앙회와 '대·중소 동반성장을 위한 금융지원 협업체계 구축 업무협약'을 체결했다고 27일 밝혔다.

부산 남구 기술보증기금 본점 전경. 기보

이번 협약은 스마트공장 구축을 중심으로 중소기업의 제조혁신을 촉진하고 민간과 공공이 협력해 대·중소기업 간 상생을 위한 금융지원 기반을 마련하기 위해 추진됐다.

협약에 따라 기보는 우리은행의 보증료지원금을 기반으로 보증료 지원 협약보증을 공급하고, 우리은행은 보증료 지원과 대출금리 우대 등의 금융 혜택을 제공한다. 삼성전자와 중기중앙회는 '대·중소 상생형 스마트공장 구축지원 사업'을 공동 운영하고, 참여기업에 대해 사업화 지원과 판로 개척 등 자생력 강화를 위한 종합 지원을 제공할 예정이다.

지원 대상은 기보의 기술보증 요건을 충족하는 신기술사업자 중 삼성전자와 중기중앙회가 추천한 중소기업이다.

이번 협약을 통해 각 기관은 유기적인 협력 체계를 구축해 제조 현장의 AI 전환(AX)을 뒷받침하고, 제조혁신 성과가 사업 성장으로 이어질 수 있도록 맞춤형 지원방안을 지속 마련해 나갈 방침이다.





김종호 기보 이사장은 "이번 협약을 통해 중소기업의 제조혁신을 체계적으로 뒷받침하기 위한 실질적인 협력 기반을 마련했다"며 "기보는 앞으로도 유관기관과의 협업을 확대해 중소벤처기업의 경쟁력 강화와 산업 현장의 혁신을 적극 지원하겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

