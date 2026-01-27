[클릭 e종목]"LG이노텍, 일회성 비용 여파로 이익 부진"

AD

유안타증권은 27일 LG이노텍에 대해 작년 4분기 매출 성장에도 이익은 부진했는데 이는 연말에 반영되는 일회성 비용의 여파라며 투자의견 매수와 목표주가 33만원을 유지한다고 밝혔다.

고선영 유안타증권 연구원은 "LG이노텍의 4분기 매출액은 7조6098억원, 영업이익은 3247억원을 기록했다"며 "견조한 신제품 수요, 우호적인 환율 효과 등 기존 시장에 형성된 펀더멘털에 대한 기대감은 여전히 유효하다"고 분석했다.

고 연구원은 "광학솔루션의 경우 아이폰 17 신모델 수요가 당초 예상보다 장기화하는 흐름이 확인되고 있으며 우호적인 수요 환경은 올해 상반기까지 지속될 가능성이 있다"고 설명했다.

이어 "패키지 부문의 경우 FC-BGA를 제외한 SiP 등 전 제품군에서 수요 모멘텀이 유지되고 있다"며 "모빌리티는 전방 수요 둔화에도 높은 수주잔고와 제품 믹스 개선을 바탕으로 수익성 개선 중심의 성장을 지속하는 상황"이라고 말했다.

그는 "올해도 광학 부문은 안정적일 것이고 기판은 존재감이 더욱 커질 것"이라며 "패키지 부문의 성장으로 기존 광학솔루션 편중 구조가 완화되면서 이익 체력 개선 국면에 진입하고 있는 상황"이라고 진단했다.





AD

그러면서 "주가 리레이팅의 키는 신모델 수요 지속 기간, 폴더블 출하량 전망치 변화, 유리기판, 휴머노이드 등 신사업의 가시성 제고 등"이라고 언급했다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>