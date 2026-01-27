용인시, 산하기관 8곳과 '사이버보안 통합관제체계' 구축 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

취약점 보완…랜섬웨어·해킹 등 위협에 선제 대응

이상일 시장 "안전한 행정 정보 환경 만들어 갈 것"

경기도 용인시는 급증하는 해킹·랜섬웨어 등의 공격에 효율적으로 대응하기 위해 상반기 중 시 산하 기관을 하나로 묶는 '사이버보안 통합관제체계'를 구축한다고 27일 밝혔다.

이 사업은 그동안 따로 관리되던 시청과 출자·출연기관의 보안 상황을 하나로 통합해 취약점을 보완하고 사고 발생 시 피해를 최소화하기 위한 것이다.

통합관제 대상은 용인도시공사 등 8개 출자·출연기관이다. 시는 각 기관의 여건에 맞춰 ▲침입방지시스템(IPS) ▲가상사설망(VPN) ▲위협관리시스템(TMS) 등 필수 정보보안시스템을 단계적으로 구축하고, 이를 시 사이버침해대응센터와 연계할 계획이다.

시는 기존 사이버침해대응센터의 기능도 강화해 랜섬웨어·해킹·개인정보 유출 등 각종 사이버 위협에 조기 대응할 방침이다. 시와 산하기관의 모든 보안장비를 통합 수집·분석하는 통합보안관제시스템(SIEM)을 개선하고, 탐지된 위협에 대해 국가 보안정책을 자동 적용하는 지능형 대응체계(SOAR)를 도입한다.

시는 정부 및 경기도 사이버 보안대응 기관과의 협력도 강화해 국가·광역 단위 공조 체계도 함께 구축한다.

앞서 용인시는 체계적인 정보보안 정책 추진으로 지난해 9월 경기도의 '정보보안 관리실태 평가'에서 최고등급인 S등급을 받았다.





이상일 용인시장은 "산하기관을 아우르는 통합관제체계 구축과 사이버침해대응센터 고도화를 통해 시민이 안심할 수 있는 안전한 행정 정보환경을 만들어 가겠다"고 말했다.





