문체부, 공예문화산업 새 기본계획 준비…권역별 간담회

2차 기본계획 수립 위해 4개 권역 간담회

공예창작·유통·교육 등 현장 전문가 참여

문화체육관광부는 '제2차 공예문화산업 진흥 기본계획' 수립을 위해 다음 달 5일까지 충청권, 수도권, 영남권, 호남권 등 4개 권역에서 현장 간담회를 개최한다고 27일 밝혔다.

이번 간담회는 '제1차 공예문화산업 진흥 기본계획(2018~2022년)'의 성과와 한계를 점검하고, 공예문화산업의 중장기 발전 방향을 모색하기 위해 마련됐다. 문체부는 공예창작, 유통, 교육 등 현장 전문가들의 의견을 수렴해 차기 기본계획에 반영할 계획이다.

권역별 간담회는 지역 특성을 고려한 주제로 진행된다. 충청권 간담회는 27일 청주 동부창고에서 '융합'을 주제로 열리며, 수도권은 29일 서울 국립민속박물관에서 '유통', 영남권은 2월 3일 창원 청년공예 오픈스튜디오에서 '창작', 호남권은 2월 5일 광주 전남대학교 지앤드아르(G&R)허브에서 '교육과 향유'를 주제로 논의가 이뤄진다.

각 간담회에는 공예문화산업을 대표하는 전문가들이 토론자로 참여한다. 제3기 공예문화산업진흥위원회 최재일 부위원장이 간담회 전체 사회를 맡는다. 이어 ▲청주에서는 공예문화산업진흥위원회 정연택 위원장, 청주시문화산업진흥재단 변광섭 대표 ▲서울에서는 피피에스(PPS) 구병준 대표, 서울공예박물관 김수정 관장 ▲창원에서는 인영혜 섬유공예가, 통영문화도시 최원석 센터장 ▲광주에서는 국민대 박중원 교수, 전남대 김현주 교수 등이 지역 특화 과제 발굴과 정책 수요에 대해 토론한다.





문체부 관계자는 "권역별 간담회를 통해 수렴한 현장 의견을 토대로 공예문화산업이 지속 가능한 산업 생태계를 구축하고, '케이-공예'의 경쟁력을 높일 수 있는 중장기 계획을 마련하겠다"고 밝혔다.





김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr

