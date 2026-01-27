본문 바로가기
GMC, 브랜드 데이서 신차 3종 공개…"한국 시장 성공 중요"

최영찬기자

입력2026.01.27 12:13

제너럴모터스의 프리미엄 SUV·픽업 브랜드 GMC가 'GMC 브랜드 데이'를 통해 한국 시장에서의 브랜드 비전과 프리미엄 전략을 공표하고, 허머 EV와 아카디아 그리고 캐니언의 국내 출시를 공식화했다.


GMC, 브랜드 데이서 신차 3종 공개…"한국 시장 성공 중요" 헥터 비자레알 GM 한국사업장 사장이 27일 경기도 김포시 한국타임즈공항에서 열린 GMC 브랜드데이에서 환영사를 하고 있다. 최영찬 기자
헥터 비자레알 GM 한국사업장 사장은 27일 경기도 김포시 한국타임즈항공에서 열린 GMC 브랜드 데이 환영사에서 "한국 시장은 고객의 눈높이가 매우 높고, 프리미엄과 럭셔리에 대한 기대 수준이 높은 동시에 제품 가치를 매우 냉정하게 평가하는 시장이다"며 "바로 그렇기 때문에 한국은 GM에 전략적으로 매우 중요한 시장이고, 이 시장에서의 성공은 글로벌 경쟁력을 입증하는 의미를 갖는다"고 밝혔다.


그러면서 "GM은 전 세계적으로 멀티 브랜드, 멀티 파워트레인 전략을 통해 각 시장과 고객의 니즈에 맞는 최적의 솔루션을 제공하고 있다"며 "이번 브랜드 데이는 GMC가 한국 시장에서 프로페셔널 그레이드 브랜드로서 새로운 장을 여는 출발점"이라고 덧붙였다.


헥터 비자레알 사장은 GMC의 프리미엄 전략을 상징하는 '드날리' 서브 브랜드에 대해선 "드날리는 단순한 트림이 아니라, 쉽게 도달할 수 없는 정점을 의미하는 이름이자 GMC가 정의하는 프리미엄의 기준"이며 "프리미엄은 사양이나 가격이 아니라, 준비된 완성도, 검증된 성능, 그리고 자신감 있는 기준에서 비롯된다"고 설명했다.


이명우 캐딜락 & GMC 프리미엄 채널 세일즈 및 네트워크 총괄 상무는 한국 시장에 대한 구체적인 실행 전략을 소개했다. 그는 "한국 자동차 시장은 프리미엄 SUV와 성능 중심 세그먼트 전반에서 의미 있는 성장을 보이고 있으며, 고객들은 차량의 크기나 가격보다 품질, 기술, 그리고 오너십 경험을 더욱 중요하게 고려하고 있다"고 말했다.


이 상무는 "고객이 처음 브랜드를 접하는 순간부터 GMC 고객은 글로벌 톱 티어 브랜드에서 기대하는 것과 동일한 프리미엄 기준을 경험하게 될 것"이며 "모든 GMC 모델은 캐딜락의 검증된 전국 단위 서비스 네트워크를 통해 지원될 것"이라고 강조했다.


GMC, 브랜드 데이서 신차 3종 공개…"한국 시장 성공 중요" GMC 브랜드데이에서 공개된 캐니언, 허머 EV, 아카디아 신차 3종. GMC
허머 EV·아카디아·캐니언, 3대 전략 모델 공개

뒤이어 윤명옥 GM 한국사업장 최고마케팅책임자(CMO) 겸 커뮤니케이션 총괄 전무는 GMC의 프리미엄 전략을 대표하는 허머 EV와 아카디아, 캐니언을 순차적으로 공개했다. 각 모델은 GMC의 프리미엄 철학과 120년 헤리티지를 서로 다른 방식으로 구현하며, 한국 시장에서 브랜드의 존재감을 정의하고 확장하는 역할을 담당한다.


윤 전무는 "GMC의 프로페셔널 그레이드는 강인한 성능을 단지 강하게만 구현하는 것이 아니라 정교하게 다듬어 일관되고 신뢰할 수 있는 경험으로 완성하는 것이 핵심"이며 "이러한 접근을 통해 GMC가 역량과 정교함이 공존하는 프리미엄 브랜드라는 것을 한국 고객에게 명확히 전달해 나갈 것"이라고 말했다.


허머 EV는 GMC의 전동화 비전과 기술적 역량을 대표하는 슈퍼트럭 DNA를 가진 하이테크 럭셔리 SUV이다. GM의 첨단 전기차 플랫폼을 기반으로 전통적 강인함과 혁신 기술을 결합했으며, 4륜 조향 기반 크랩워크 기능을 통해 차량을 대각선으로 이동시켜 뛰어난 기동성과 차별화된 주행 경험을 제공한다. 허머 EV는 2026년 상반기 중 한국 시장에 정식 출시될 계획이다.


아카디아는 GMC가 한국 시장에서 일상 속 신뢰를 구축해 나갈 GMC의 대형 SUV 모델로 '드날리 얼티밋' 단일 트림으로 출시된다. 드날리 얼티밋은 GMC SUV 라인업의 최상위 완성도를 보여주는 구성으로, 처음부터 최고 수준의 기준으로 평가받겠다는 브랜드의 의지를 담고 있다.


캐니언은 GMC의 120년의 전문 엔지니어링 노하우로 완성된 프리미엄 중형 픽업으로, 캐니언 역시 최고급 드날리 단일 트림으로 출시된다.


GMC, 브랜드 데이서 신차 3종 공개…"한국 시장 성공 중요" GMC 브랜드데이에서 공개한 캐니언의 오프로드 시승 모습. GMC

GMC 3종 출시 기념 고객 프로모션 제공

한편 GMC는 브랜드의 재도약과 허머 EV, 아카디아, 캐니언 등 3종의 신차 출시를 기념해 상담신청 및 차량전시 등 다양한 고객 프로모션 프로그램을 운영한다.


브랜드 데이 당일인 27일부터 오는 3월31일까지 GMC 공식 홈페이지를 통해 허머 EV, 아카디아, 캐니언 등 새롭게 출시한 차량에 대한 상담 신청을 한 고객들을 대상으로 추첨을 통해 카메라 등 상품을 제공한다.


아울러 GMC는 오는 29일부터 다음 달 1일까지 서울 성수동에서 'GMC 그랜드 런치 팝업스토어'를 운영한다.


GMC는 1902년 출범 이후 120년이 넘는 시간 동안 강인한 성능과 실사용 환경에서 검증된 기술력을 바탕으로 글로벌 SUV·픽업 시장에서 신뢰받는 브랜드로 성장해 왔다.




최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

