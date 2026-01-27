이해찬 前총리 시신, 인천공항 도착…김민석·정청래 등 영접

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

계류장서 영접인사들의 간단한 행사

운구차량 서울대병원 장례식장 향해

베트남 출장 중 갑작스럽게 별세한 이해찬 전 국무총리의 시신이 27일 오전 국내로 운구됐다.

이 전 총리의 시신을 싣고 베트남 호찌민 떤선녓 국제공항을 출발한 대한항공 KE476편 항공기는 4시간30분 만인 이날 오전 6시53분께 인천국제공항에 착륙했다.

26일(현지시간) 베트남 호찌민 떤선녓 국제공항에 도착한 이해찬 전 국무총리의 관이 대형 태극기에 감싸인 채 운구되고 있다. 김현 더불어민주당 의원실

유가족과 대통령 정무특별보좌관인 더불어민주당 조정식 의원, 같은 당 이재정·김영배·김현·이해식·정태호·최민희 의원 등도 함께 한국에 도착했다.

상임 장례위원장을 맡은 김민석 국무총리를 비롯해 정청래 더불어민주당 대표와 한병도 원내대표 등 민주당 지도부는 오전 6시께 공항에 도착해 기다리다 고인의 귀국을 맞이했다.





인천공항 제2터미널에 도착한 이 전 총리의 시신은 계류장에서 영접 인사들의 간단한 행사를 마친 뒤 화물터미널을 거치지 않고 운구 차량을 통해 서울대병원 장례식장으로 향했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr

