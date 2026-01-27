거창군, 신년 기자간담회서 군정 방향·성과 브리핑

서부 경남 거점도시 도약, 인구
복지·관광 아우르는 미래 경쟁력 확보
경남 거창군은 군청 상황실에서 출입 기자란 등 언론인 40여 명을 초청해 '2026 병오년 신년 언론인 간담회'를 개최했다고 27일 밝혔다.
간담회는 구인모 군수가 지난해 주요 성과를 돌아보고, 2026년 군정이 나아갈 방향과 10대 역점 사업을 직접 브리핑한 뒤 질의응답을 갖는 순으로 진행됐다.
군은 지난해 국·도비 공모사업에서 72건 1758억원을 확보하고, 59개 분야 수상으로 23억원의 상금을 거두며 거창의 행정 역량을 대내외에 입증했다.
특히 인구 위기 속에서도 경남도 내 군부 중 인구, 청년인구, 혼인율, 출생률 지표에서 1위를 굳건히 지켜냈으며, 이를 바탕으로 고령친화도시에 이어 대한민국 최초로 청년 친화도 시와 여성친화도시에 동시 지정되는 성과를 냈다. 이와 함께 거창 화장시설 '천상 공원'과 '거창 형 의료복지타운'의 착공, 교육 발전 특구 시범사업 등 굵직한 지역 현안들을 차질 없이 추진했다.
2026년에는 '더 큰 거창'을 만들기 위한 10대 역점 사업을 추진한다. 주요 내용으로는 ▲거창 의료복지타운 ▲화장시설 '천상 공원' ▲청년 친화 도시사업 ▲2026 거창방문의 해 ▲김천리 자연재해 위험 개선지구 정비사업 ▲스마트농업 육성지구 ▲거창 첨단 일반산업단지 ▲거창 아트갤러리 ▲2027년 경남도민체육대회 개최 준비 ▲거창 양수발전소 유치 등에 행정력을 집중할 계획이다.
또한 2026년 '거창방문의 해'를 맞아 관광객 1000만명 시대를 열기 위해 거창 창포원 국가 정원 도약, 영·호남 산마루 숲길 조성 및 산림 레포츠파크 마운틴 코스터 개장 등 체류형 치유관광 인프라를 확고히 구축할 계획이다. 미래형 사과원 특화단지 고도화와 첨단 일반산업단지 전용 IC 설치 등 경제 성장 동력 확보에도 매진할 계획이다.
구인모 군수는 "지난 한 해 성원해 주신 군민과 언론인 여러분 덕분에 거창은 대한민국 대표 모델 도시로 나아가고 있다"며 "새해에도 군민의 작은 목소리 하나하나를 정책에 담아내는 현장 중심의 소통 행정으로, 군민 모두가 일상에서 행복을 체감할 수 있는 거창을 만드는 데 매진하겠다"고 강조했다.
영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
