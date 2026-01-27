BPA-부산기술창업투자원 맞손… 해양·항만 기술창업 키운다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

실증부터 투자까지 원스톱 지원… 부산형 창업 생태계 구축

부산항만공사(BPA)와 부산기술창업투자원(BSIA)이 해양·항만 분야 기술창업 활성화와 유망 스타트업 육성을 위해 협력에 나섰다.

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)는 부산기술창업투자원(BSIA, 원장 서종군)과 지난 26일 부산항만공사 본사에서 해양·항만 분야 기술창업 활성화를 위한 업무협약을 체결하고, 창업기업 간담회를 함께 개최했다.

부산항만공사는 2022년 부산항 해운·항만 특화 창업 지원 플랫폼인 '1876 BUSAN'을 개소해 창업기업의 비즈니스 모델 개발, 사업기획, 경영 컨설팅, 국내외 판로 개척 등을 지원해 왔다. 부산기술창업투자원은 지난해 2월 부산시가 설립한 출자·출연 기관으로, 기술창업 지원과 벤처투자 활성화를 전담하며 지역 기반 스타트업의 성장을 뒷받침하고 있다.

부산항만공사가 부산기술창업투자원과 해양·항만 분야 기술창업 활성화를 위한 업무협약을 체결하고 있다. BPA 제공

이 협약은 해양·항만 산업을 중심으로 한 기술창업 생태계 조성을 목표로, 창업기업 발굴과 육성은 물론 기술 실증과 사업화 연계, 투자유치 지원, 국내외 네트워크 강화, 공동 창업지원 프로그램 운영 등 공동 지원 체계를 구축하는 데 목적이 있다.

협약에 따라 부산항만공사는 항만 인프라와 현장 실증 환경을 활용한 공공 테스트베드를 제공하고, 부산기술창업투자원은 지역 창업기업 발굴과 투자 연계를 담당한다. 이를 통해 기술 실증부터 사업화, 투자유치로 이어지는 실질적인 지원 모델을 구축한다는 구상이다.

이날 협약식 이후에는 두 기관이 육성 중인 해양·항만과 친환경·AI 기반 기술창업기업을 대상으로 간담회가 열렸다. 참석 기업들은 기술 실증 과정에서의 애로사항과 사업 연계, 투자유치 방안 등에 대해 의견을 나누며 향후 협력 방향을 모색했다.





송상근 부산항만공사 사장은 "이번 협약을 통해 항만·해양 분야 창업기업들이 기술 실증과 사업화 단계로 도약할 수 있는 기반을 마련했다"며 "부산기술창업투자원과의 협력을 통해 창업기업을 위한 지속적이고 체계적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.





