부산-타이베이 잇는 15년 비행… 에어부산, 하늘길 키웠다

국적사 최초 취항 이후 누적 230만명 수송… 3월부터 하루 3회 운항 확대

에어부산이 부산과 타이베이를 잇는 하늘길 개설 15주년을 맞았다.

지역 항공사가 연 해외 노선이 어느덧 김해공항을 대표하는 국제노선으로 자리 잡았다는 평가다.

에어부산(대표 정병섭)은 27일 부산~타이베이 노선 취항 15주년을 맞이했다고 전했다. 이 노선은 2011년 1월 국적 항공사 최초로 취항, 지난해까지 약 1만3000여 편을 운항해 누적 탑승객 230만여명을 수송했다.

부산∼타이베이 노선은 취항 초기 매일 1회 운항으로 시작했지만, 꾸준한 수요 증가에 힘입어 2016년 3월부터 매일 2회로 증편됐다. 이후 현재까지 안정적인 운항을 이어오며 김해공항의 핵심 국제노선 중 하나로 성장했다.

특히 이 노선은 에어부산이 국적사 가운데 가장 먼저 개설한 이후, 현재는 국적사와 외항사를 포함해 총 8개 항공사가 운항하는 경쟁 노선으로 확대됐다. 그럼에도 불구하고 에어부산은 지난해 평균 90%를 웃도는 높은 탑승률을 기록하며 경쟁력을 입증했다.

눈에 띄는 점은 현지 수요다. 지난해 부산~타이베이 노선의 현지발 전체 탑승객 가운데 대만 국적 이용객 비중은 60%를 넘어섰다. 같은 대만권 노선인 가오슝발까지 포함하면 현지발 전체 탑승객의 약 70%가 대만 국적 이용객인 것으로 나타났다. 여행객뿐 아니라 왕래가 잦은 화교, 각종 교류 단체, 한류 열풍에 따른 인바운드 대만 관광객 수요까지 흡수하며 노선 경쟁력을 키워왔다는 분석이다.

이는 노선 개설 당시 부산과 대만 간 잠재 수요를 선제적으로 판단한 에어부산의 전략이 주효했다는 평가로 이어진다. 지역과 지역을 직접 연결하는 항공 노선이 단순한 이동 수단을 넘어 교류와 관광, 경제 활성화로까지 확장된 셈이다.

에어부산 관계자는 "15년 전 에어부산이 선도한 노선 개설이 부산과 대만을 오가는 인적·문화적 교류 확대는 물론 지역 관광과 경제 활성화로 이어졌다는 점에서 감회가 남다르다"며 "안전 운항을 기반으로 지역과 지역을 잇는 항공 교통 그 이상의 상징적 역할을 다할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





AD

에어부산은 현재 김해공항에서 부산~타이베이 노선을 매일 2회 운항 중이며, 오는 3월부터는 하루 3회로 증편해 운항을 확대할 예정이다.

애어부산 타이베이 노선 탑승객 수.

AD





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>