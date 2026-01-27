강서구, 주민참여예산 20억으로 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지난해 주민참여예산 17억 집행 '우수' 평가

서울 강서구(구청장 진교훈)가 올해 주민참여예산 사업비를 전년보다 2억원 늘린 20억원 규모로 확대한다고 27일 밝혔다.

구는 지난 23일 마곡 서울창업허브 엠플러스에서 주민참여예산위원회와 동 주민자치회장 50여 명이 참석한 성과공유회에서 이같은 방침을 밝혔다.

진교훈 강서구청장이 성과공유회에서 인사말을 하고 있다. 강서구 제공.

예산 확대는 지난해 주민참여예산제 운영에서 거둔 성과를 바탕으로 한다. 구는 행정안전부 주관 '2025년 주민참여예산제도 성과평가'에서 '우수' 등급을 받았다. 지난해에는 155건의 주민 제안 중 29건(17억5720만원)을 선정해 허준공원 보행자 안전시설, 구립도서관 논슬립, 무더위 그늘막, 전통시장 주차 안내판 등 생활밀착형 사업을 추진했다.

구는 확대된 예산으로 주민 삶과 직결된 생활밀착형 사업을 지속 발굴·추진해나갈 계획이다.





구 관계자는 "행안부 주관 '우수' 등급은 주민들의 불편 해소와 생활 개선을 위한 목소리가 잘 담긴 유의미한 성과"라며 "올해도 예산을 더 확대해 주민의 뜻이 더욱더 반영되도록 노력하겠다"고 밝혔다.





