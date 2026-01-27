강서구, 주민참여예산 20억으로 확대

지난해 주민참여예산 17억 집행 '우수' 평가
서울 강서구(구청장 진교훈)가 올해 주민참여예산 사업비를 전년보다 2억원 늘린 20억원 규모로 확대한다고 27일 밝혔다.
구는 지난 23일 마곡 서울창업허브 엠플러스에서 주민참여예산위원회와 동 주민자치회장 50여 명이 참석한 성과공유회에서 이같은 방침을 밝혔다.
예산 확대는 지난해 주민참여예산제 운영에서 거둔 성과를 바탕으로 한다. 구는 행정안전부 주관 '2025년 주민참여예산제도 성과평가'에서 '우수' 등급을 받았다. 지난해에는 155건의 주민 제안 중 29건(17억5720만원)을 선정해 허준공원 보행자 안전시설, 구립도서관 논슬립, 무더위 그늘막, 전통시장 주차 안내판 등 생활밀착형 사업을 추진했다.
구는 확대된 예산으로 주민 삶과 직결된 생활밀착형 사업을 지속 발굴·추진해나갈 계획이다.
지금 뜨는 뉴스
구 관계자는 "행안부 주관 '우수' 등급은 주민들의 불편 해소와 생활 개선을 위한 목소리가 잘 담긴 유의미한 성과"라며 "올해도 예산을 더 확대해 주민의 뜻이 더욱더 반영되도록 노력하겠다"고 밝혔다.
김민진 기자 enter@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>