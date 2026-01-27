경기도, 폭염피해 등 친환경농가에 농작물복구비 40% 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도가 지난해 호우와 폭염 등으로 재해를 입은 76개 친환경 농가에 농작물복구비 40%를 추가 지원한다.

친환경 농가는 재해 발생 시 친환경 인증 유지를 위해 오염 물질을 추가로 제거해야 하는 등 일반농가보다 많은 복구 비용이 필요하지만, 복구지원금은 똑같아 어려움이 컸다.

이러한 문제해결을 위해 경기도는 지난해 전국 최초로 친환경 농가 재해복구비 추가지원 사업을 실시했다. 1차 추경에서 친환경 농가 재해복구비 예산을 확보해 지난해 7월께 추가지원금 4867만9000원을 교부했다.

올해는 친환경 농가의 신속한 경영안정을 위해 본예산에 도비 5000만원을 확보해 농작물복구비 지급 시기를 앞당겼다.

지원금 수령 대상은 지난해 재해 피해를 본 양평·가평·안성·평택·이천·김포·용인·여주·파주 등 9개 시군 친환경 농가 76곳이다.

추가 지급액은 농작물복구비의 40%인 3117만8000원이다.

재해별로는 ▲3~4월 이상저온 985만6000원 ▲벼 깨씨무늬병 등 병해충 934만2000원 ▲7~8월 폭염 568만7000원 ▲7월 호우 536만6000원 ▲8월 호우 92만7000원 등이다.

기존에 재해복구비를 받은 농가 가운데 친환경 농가에만 추가지원을 하는 것으로 별도의 신청 절차는 필요 없어 시군별 예산이 확보되는 즉시 농가 계좌로 일괄 지급된다.





박종민 경기도 농수산생명과학국장은 "친환경농업은 기후변화 대응과 환경보전에 중요한 역할을 수행한다"며 "이번 사업이 친환경 농가의 지속가능한 경영을 지원하는 데 큰 의미가 될 것으로 기대한다"고 말했다.





