김형석 독립기념관장 내달 해임 수순

국가보훈부, 내달 3일 청문회 진행

국가보훈부가 내달 3일 김형석 독립기념관장의 해임 수순을 위한 청문회를 진행한다. 보훈부는 지난해 9월부터 감사를 벌여 김 관장의 독립기념관 사유화 논란과 예산 집행, 업무추진비 사용을 포함한 복무 등을 살폈고 14개 비위 내용을 발표했다.

김형석 독립기념관장이 14일 정부세종청사에서 열린 국가보훈부 산하기관 업무보고에서 권오을 장관의 발언을 듣고 있다. 연합뉴스

27일 보훈부에 따르면 보훈부는 정부세종청사에서 여는 청문회 이후 보훈부 장관의 해임 제청과 대통령 재가가 이뤄지면 김 관장에 대한 해임 절차를 진행할 예정이다. 관련법에 따라 보훈부 산하 기관장을 해임하려면 청문회를 열어 당사자의 소명을 듣는 절차가 필요하다고 한다.

2024년 윤석열 정부에서 임명된 김 관장은 임명 때부터 뉴라이트 계열 학자로 분류돼 현 여권에서 퇴진 요구를 받아왔다. 특히 지난해 8월 광복 80주년 경축식에서 '광복은 연합국의 승리로 얻은 선물'이라고 주장해 논란이 커졌다. 이후 사회단체와 일부 언론을 통해 김 관장이 지인들에게 독립기념관 내에서 사적 행사를 갖도록 하는 등 기념관을 사유화했다는 주장까지 제기됐다.





논란이 계속되자 독립기념관 이사회는 비위 내용을 근거로 해임건의안을 통과시켰다. 이에 대해 김 관장은 이사회 후 기자회견에서 "해임 의결의 근거가 된 보훈부 감사는 실체적 사실과 무관하게 독립기념관장의 해임을 목적으로 부당하게 진행됐다"며 반발했다.





