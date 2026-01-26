부산·경남 행정통합 공론화위, 경남도에 최종의견서 전달 … 공식 활동 마침표

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경남과 부산의 행정통합 공론화 과정이 공식적으로 마무리되며 26일 경남도가 행정통합 공론화위원회로부터 최종의견서를 받았다.

경남도에 따르면 이날 정원식 공론화위 공동위원장은 김기영 경남도 기획조정실장에게 최종의견서를 전달했다.

최종의견서에는 공론화 추진과정 전반과 행정통합 홍보 성과, 권역별 토론회 및 찾아가는 설명회 등을 통한 시·도민 소통 성과가 담겼다.

최종 여론조사 결과를 분석한 내용과 여론 동향, 행정통합 추진 전략, 관련 특별법안 제안, 공론화위의 종합 결론도 포함됐다.

지난 1월 13일 부산·경남 행정통합 공론화위원회가 행정통합 관련 최종 발표를 하고 있다. 이세령 기자

공론화위는 공동위원장 2명을 포함한 총 30명의 위원으로 구성돼 2024년 11월 출범했다.

그간 회의 14회, 권역별 토론회 8회, 찾아가는 설명회 21회 등을 진행하며 행정통합 필요성과 균형발전 전략 등을 경남도민과 부산시민에게 알렸다.

지난해 12월 23일부터 29일까지 만 18세 이상 경남도민과 부산시민을 대상으로 최종 여론조사를 거친 후 이날 박완수 경남지사와 박형준 부산시장에게 최종의견서를 전달하며 공식 활동에 마침표를 찍었다.

행정통합 실무협의체 공동단장인 김기영 경남도 기조실장은 "광역자치단체 통합을 위해 14개월 19일간 비전과 방향을 모색하고 시도만의 의견을 경청해 온 공론화위원회의 헌신적 노력에 감사를 전한다"고 했다.

이어 "제출된 최종의견서를 바탕으로 경남도와 부산시가 수도권 집중화에 효과적으로 대응하고, 지방소멸의 흐름을 전환할 수 있는 통합 지방정부로 나아가기 위한 면밀한 검토와 후속 조치를 이어가겠다"라고 덧붙였다.





경남도는 오는 28일 오전 10시 30분 부산시와 함께 양 시·도 간 행정통합에 대한 공동 입장과 대정부 건의안을 발표할 예정이다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr

