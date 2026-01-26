이상일 용인시장, "반도체 클러스터 지방이전 반대" 시민 서명부 국토장관에 전달

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"정부는 전력·용수 공급계획 차질 없이 실행해야"

국가산단 범정부 추진단 회의 조속 개최도 촉구

이상일 경기도 용인시장은 26일 정부세종청사를 방문해 '용인 첨단 시스템반도체 국가산업단지'와 '용인 반도체클러스터 일반산업단지'가 계획대로 진행돼야 한다는 시민들의 서명부를 김윤덕 국토교통부 장관에게 전달했다.

26일 정부세종청사를 방문한 이상일 용인시장(왼쪽)이 김윤덕 국토교통부 장관에게 '용인 반도체 클러스터'의 지방이전을 반대하는 시민들의 서명부를 전달하고 있다. 용인시 제공

이 시장이 전달한 서명부에는 용인시민 6만894명의 서명이 담겼다. 앞서 용인시민들은 이달 초부터 25일까지 각 지역에서 이런 뜻을 담은 서명운동을 전개했다.

이 시장은 "용인 반도체 국가산단 등을 이전하자는 주장에 대해 용인 시민들이 단호한 입장을 나타내며 서명을 했다"며 "용인 시민의 뜻을 잘 헤아려 주시기 바란다"고 했다.

이 시장은 이날 서명부와 함께 시 주요 현안과 관련한 자료도 김 장관에게 건네면서 도움을 요청했다. 이 시장은 첨단 시스템반도체 산단의 차질 없는 조성을 강조하고, 현 정부에서는 열리지 않고 있는 국토부 주최 '국가산단 관련 범정부 추진단 회의'를 이른 시일 내에 개최해 달라고 요청했다.

이 시장은 "2023년 3월 정부가 지정한 전국 15곳의 국가산단이 현재 어떤 상태에 있는지 점검하고, 지역의 이야기를 듣고 정부가 지원하는 방안을 검토하는 범정부추진단회의가 꼭 필요하다고 본다"고 말했다.

이 시장은 "반도체는 타이밍이 곧 경쟁력이고 시간이 보조금이나 마찬가지인 산업"이라며 "국가 첨단 전략산업 구축은 정부가 정한 계획과 로드맵에 따라 흔들림 없이 추진돼야 한다"라고도 했다.





이 시장은 "지난해 정부가 삼성전자 국가산단과 SK하이닉스 일반산단에 전력·용수를 공급하는 계획을 세운 만큼 그 계획을 차질 없이 실행해야 한다"며 "그렇게 하는 것이 정부의 책임윤리를 지키는 것"이라고 덧붙였다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

