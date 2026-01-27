동계올림픽서 K컬처 알린다…伊밀라노에 코리아하우스 개관

문체부·대한체육회 2월5~22일 운영

K컬처·K스포츠 외교 거점으로 활용



문화체육관광부와 대한체육회는 오는 2월5일부터 22일까지 '2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽(2026 밀라노 동계올림픽)'이 열리는 이탈리아 밀라노 현지에서 '코리아하우스'를 운영한다고 27일 밝혔다.

문체부는 정부와 민간이 함께 코리아하우스를 운영해 K-컬처와 K-스포츠 외교의 거점으로 활용하겠다고 밝혔다.

AD

코리아하우스는 밀라노 시내 중심부의 역사적인 건축·문화공간인 '빌라 네키 캄필리오(Villa Necchi Campiglio)에 조성된다. 빌라 네키 캄필리오는 1930년대에 설계된 근대건축 명소이자 박물관으로 '하우스 오브 구찌' 등의 영화 촬영지로도 유명하다. 저택은 스포츠외교를 위한 고위직 접견과 만찬 행사 공간으로, 야외 테니스코트는 K-컬처와 K-관광 홍보공간으로, 지하는 선수단 휴식 공간으로 활용될 예정이다.

코리아하우스 개관식은 2월5일에 열린다. 최휘영 문체부 장관, 유승민 대한체육회 회장을 비롯해 국내외 국제스포츠계 주요 인사가 개관식 현장을 찾을 예정이다. 설날인 2월17일에는 '한국의 날'로 정해 세배 등 한국의 전통 문화를 소개하고 윷놀이, 딱지치기와 같은 전통놀이 체험 기회도 마련할 예정이다.

대한민국 선수단을 위한 다양한 지원 프로그램도 마련된다. 팀코리아 홍보존에서는 국가대표 선수단복을 전시하고, 포토 존을 운영하며, 주요 경기의 단체 응원전도 진행한다. 2월22일 '대한민국 선수단 해단식'에서는 치열한 승부의 현장을 지나온 선수단의 열정과 도전을 기리며, 후원사와 함께 그 성과를 축하할 계획이다.

한국관광공사는 '밀라노에서 떠나는 한국으로의 여행'을 주제로 한국인의 일상을 방한 관광 콘텐츠로 홍보할 계획이다. 아이돌 화장법과 헤어스타일 체험, 강릉 커피향·제주 바다향 체험 전시, K팝 수업 등 풍성한 즐길 거리를 마련할 예정이다.

국립박물관문화재단은 품절 사례가 이어지는 '뮷즈(MU:DS)'를 전시·판매한다. 사유·청자·백자·나전·'케이팝 데몬 헌터스'의 5개 주제를 현대적으로 재해석한 한국 문화유산 상품 96종을 전시하는 한편, 반가 미니어처, 청자 파우치, 청자 열쇠고리, 까치호랑이 배지, 일월오봉도 파우치 등 인기상품 19종을 판매할 예정이다.

한국공예디자인문화진흥원은 코리아하우스 개관식에서 한복 패션쇼 '설중연회: 눈꽃 아래 피어난 한복'을 개최한다. 겨울의 정취 속에 피어난 한복의 품격을 펼쳐보인다. 관람객은 두루마기 등 겨울 한복과 함께 갓·족두리·볼끼 등을 직접 입어 보고, 즉석 사진도 남길 수 있다.

CJ, 네이버, 카스 등 후원사도 원팀으로 팀코리아를 응원한다. CJ는 한국관광공사와 협업해 한강 편의점을 주제로 K-푸드와 올리브영 인기 K-뷰티 제품을 전시하고 드라마와 연계한 K-관광 정보를 제공하는 K-엔터 전시를 운영한다. 네이버는 전 쇼트트랙 국가대표 곽윤기 선수 등이 참여하는 코리아하우스 소개 프로그램과 함께 온라인 단체응원전을 진행할 예정이다. 카스는 개관식 등 주요 행사에 행사주를 지원할 예정이다. 팀코리아 응원 기념품도 현장에서 만날 수 있다.

코리아하우스는 오전 11시부터 오후 8시까지 운영되며 누리집 사전 예약을 하거나 현장 신청을 통해 누구나 방문할 수 있다.





AD

문체부 정책 담당자는 "2026 밀라노 동계올림픽 코리아하우스는 선수단 응원은 물론, K-스포츠의 가치와 그 뒤에 있는 문화적 저력을 세계에 전하는 무대"라며 "K-스포츠를 응원하고 K-컬처를 체험하는 공간으로 운영하겠다"고 밝혔다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>