지역·중소 언론 지원 예산 ‘대폭 증액’…디지털 전환·콘텐츠 강화

문체부 작년 35억원→올해 148억원으로 늘려

방미통위도 44억원서 54억원으로 10억 증액

문화체육관광부와 방송미디어통신위원회는 2026년도 지역·중소 언론사의 디지털 전환과 콘텐츠 제작 역량 강화를 위한 지원을 대폭 강화한다고 26일 밝혔다. 문체부와 방미통위는 디지털 미디어 환경 변화 속에서 경영난을 겪는 지역·중소 언론에 대한 지원을 확대함으로써 지역 언론의 공공성과 다양성을 강화하고, 미디어의 공공성 회복을 추구하는 새 정부의 국정과제를 실현하겠다고 강조했다.

우선 문체부는 언론진흥재단을 통해 지역·중소 방송사에 대한 지원 예산을 지난해 35억원 수준에서 올해 148억원으로 대폭 확대한다. 세부적으로 지역방송사의 취재를 지원하기 위한 예산을 지난해 13억원에서 35억원으로 늘리고, 공익광고를 통한 지원도 22억원에서 34억원 규모로 늘린다. 여기에 디지털 전환을 지원하기 위한 신규 예산 79억원을 편성했다.

방미통위는 지역·중소 방송사의 콘텐츠 경쟁력을 강화하기 위해 지원 예산을 지난해 44억원 수준에서 올해 54억원으로 확대한다. 지역의 고유한 문화·자원을 활용한 프로그램 등 다양한 분야의 지역 밀착형 프로그램 제작 예산을 지난해 대비 10억원 증액해 편성하고 콘텐츠 유통, 전문역량 강화 교육도 지속 지원할 계획이다.

문체부는 지역신문에 대한 지원도 대폭 강화한다. 올해 지역신문발전기금을 지난해 대비 35억원을 증액한 총 118억원을 편성했으며, 지역신문의 디지털 역량 강화와 심층 보도 품질 향상에 집중 투입할 계획이다. 특히 지역신문의 혁신적인 아이디어를 지원하는 '지역신문 제안사업' 예산은 지난해 3억원에서 20억원으로 5배 이상 대폭 증액하고, 지역사회 현안에 대한 심층 취재를 장려하는 '기획취재 지원' 예산도 지난해 대비 2배 늘어난 10억원으로 편성했다.

변화하는 뉴스 소비 형태에 대응하고 고품질의 디지털 콘텐츠 제작을 돕기 위한 '디지털 취재 장비 임대' 예산도 지난해 16억5000만원에서 올해 30억5000만원으로 증액했다. 이를 통해 드론 등 최신 장비 지원을 확대해 지역신문사의 디지털 전환을 가속화하고 콘텐츠 경쟁력을 높일 계획이다.

최휘영 문체부 장관은 "지역 언론은 지역 주민의 알 권리와 지역 민주주의를 지탱하는 핵심"이라며 "지역사회의 현안을 깊이 있게 다룰 수 있도록 콘텐츠 제작 역량과 취재 환경 개선을 중심으로 지원해 지역 언론의 공익적 기능을 안정적으로 뒷받침하겠다"고 밝혔다.





김종철 방미통위 위원장은 "지역소멸 위기 속에서 지역사회 정체성을 확립하는 데 지역방송의 역할이 중요하다고 생각한다"며 "지역방송이 차별화된 지역 특화 콘텐츠로 경쟁력을 확보하고 지속 가능한 발전 기반을 조성할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





