김아림, 두 마리 토끼 잡는다

개막전 힐튼 그랜드 배케이션스 TOC 출전

작년 FR 마지막 4개 홀 3개 버디 뒷심

대회 최초 2연패 및 3시즌 연속 우승 도전

김아림이 두 마리 토끼 사냥에 나선다.

29일(현지시간) 미국 플로리다주 올랜도의 레이크 노나 골프 앤 컨트리클럽(파72·6624야드)에서 열리는 미국여자프로골프(LPGA) 투어 개막전 힐튼 그랜드 배케이션스 토너먼트 오브 챔피언스(TOC·총상금 210만달러)에 출전한다.

2019년 신설된 대회다. 최근 2년 챔피언들만 나설 수 있는 '왕중왕전'이다. 올해는 역대 최다인 39명이 등판한다. 한국 선수도 6명이나 출격한다. 베테랑 양희영을 비롯해 올해 LPGA 투어에 데뷔하는 황유민 등이 이름을 올렸다. 세계랭킹 8위 김효주와 10위 김세영은 출전 자격은 있지만 불참한다.

김아림이 힐튼 그랜드 배케이션스 토너먼트 오브 챔피언스에서 2연패에 도전한다. AP연합뉴스

가장 기대가 되는 선수는 김아림이다. 디펜딩 챔피언이다. 비회원 신분이던 2020년 US여자오픈에서 깜짝 우승해 이듬해 미국행을 선택했다. 2024년 롯데 챔피언십에서 와이어 투 와이어 우승을 차지했다.

김아림은 지난해 이 대회에서 통산 3승째를 수확했다. 당시 넬리 코르다(미국)와 치열한 우승 경쟁을 벌였고, 최종일 마지막 4개 홀에서 버디 3개를 낚으며 2타 차 우승을 거뒀다. 김아림은 대회 첫 2연패를 노린다. 또 3시즌 연속 챔피언 등극을 꿈꾼다.





경쟁자도 만만치 않다. 세계랭킹 1위 지노 티띠꾼(태국), 2위 코르다, 4위 야마시타 미유(일본), 5위 찰리 헐(잉글랜드), 6위 리디아 고(뉴질랜드), 7위 인뤄닝(중국), 9위 사이고 마오(일본)가 개막전에서 정상을 기대하고 있다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

