신세계百, 한우 특수부위 설 선물세트 전년比 30% 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

특수 부위 구성도 3배 이상 늘려

안심·갈비 넘어 안창·토시·살치살 등 포함

신세계백화점은 설 명절을 맞아 한우 특수부위 선물세트를 대폭 확대했다고 27일 밝혔다.

정형화된 안심, 갈비 중심의 기존 한우 선물에서 벗어나 다양한 특수부위를 한 세트에 담은 '미식형 한우 선물'을 전면에 내세운 것이 특징이다. 특수 부위 구성은 지난해보다 3배 이상 늘렸고, 전체 물량도 30%가량 확대했다.

신세계백화점 한우 특수부위 담은 명절 선물세트. 신세계백화점 제공

AD

한우 선물세트는 신세계가 엄선한 자체 브랜드인 '신세계 암소 한우' 중에서도 부위별 개성과 풍미를 가장 잘 느낄 수 있는 특수부위 중심으로 구성했다. 살치살은 눈꽃처럼 고르게 퍼진 마블링으로 진한 육즙과 부드러운 식감을 자랑하고, 제비추리는 결이 고운 근육으로 육향이 진해 담백하면서도 깊은 맛을 즐길 수 있는 부위다.

이와 함께 토시살과 안창살, 부채살 등 한 마리에서 소량만 나오는 희소 부위도 골고루 담았다. 여기에 업진살과 차미살, 차돌박이 등 국물 요리와 구이에 모두 활용 가능한 부위까지 더해, 한우 한 마리의 다양한 맛을 경험할 수 있도록 구성했다.

대표 상품으로는 살치살, 안창살 등 구이용 특수부위를 고루 담은 '신세계 암소 한우 더 프라임 미식 만복'(40만원), 토시살, 차돌박이, 제비추리 등 미식 선호도가 높은 부위를 중심으로 구성한 '신세계 암소 한우 플러스 미식 만복'(37만원), 살치살과 치마살, 제비추리 등을 담은 '신세계 암소 한우 미식 만복'(35만원) 등이 있다.

신세계백화점 축산 바이어들은 충북 음성에 위치한 공판장을 수십 차례 방문하며 지육 경매 단계부터 직접 참여하고, 부위별 상태와 균일도를 기준으로 원육을 선별했다. 상품 포장과 유통 과정에서도 진공 포장과 저온 유통을 통해 가정에서도 최상의 상태로 즐길 수 있도록 했다. 선물용 상품인 만큼 부위별 개별 소포장으로 보관과 조리 편의성도 함께 고려했다.





AD

최원준 신세계백화점 식품생활담당 상무는 "앞으로도 명절 선물세트 전반에서 고객의 미식 트렌드를 반영한 차별화된 상품을 지속적으로 선보일 것"이라고 전했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>