경복대, 전국 전문대·일반대 중 '취업률 1위'

경복대학교가 2025년 대학 취업률 정보공시 기준 전국 및 수도권 전문대학, 일반대학에서 모두 취업률 1위를 기록했다.

경복대는 교육부와 한국교육개발원 발표 '2025년 취업률 정보공시 자료'에서 졸업생 1000명 이상 수도권 33개 전문대학 중 취업률 1위를 기록했다. 또 졸업생 1000명 이상 전국 61개 전문대학 중에서도 1위에 올랐다.

특히 졸업생 1000명 이상 수도권 47개 일반대학과 전국 115개 일반대학과의 취업률 비교에서도 1위를 차지했다.

이는 현장 맞춤형 교육체계와 산업체 연계 중심 교육 운영이 결실을 본 것으로 경복대는 분석했다.

경복대는 실습 중심 교육을 강화하기 위해 간호·보건, 디자인, 반려동물, 드론 등 다양한 분야에 걸쳐 총 108개의 실습실과 센터를 운영하고 있다.

또한 수도권 최대 규모인 8400여 산업체와 산학협력 네트워크를 구축해 학생들에게 현장 실습 및 취업 연계를 실질적으로 지원하고 있다.

전지용 경복대 총장은 "이번 취업률 전국 1위 성과는 학생 중심의 교육과정과 끊임없는 취업 지원 노력이 만들어낸 결과"라며 "앞으로도 시대 변화에 맞춘 직업교육 혁신과 산학협력을 통해 사회가 요구하는 실무형 전문 인재를 양성해 나가겠다"고 말했다.





경복대는 앞으로도 ▲AI기반XR시뮬레이션콘텐츠 전문기술석사과정 ▲디지털트윈연구원 운영 ▲6T 산업 중심 인재 양성 등의 미래 교육 전략을 통해 교육 경쟁력과 취업 성과를 동시에 제고할 계획이다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

