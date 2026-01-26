"출판 대국 일본도 결국"…日 종이책 매출 '1조엔 붕괴'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

종이 서적·잡지 판매액 9000억엔대로 후퇴

잡지 매출 급감…전자출판 성장과는 대조

'출판 대국' 일본의 연간 종이 서적·잡지 판매액이 반세기 만에 처음으로 1조엔 밑으로 떨어졌다.

26일 요미우리신문에 따르면 일본 출판과학연구소는 지난해 종이 출판물 추정 판매액이 전년 대비 4.1% 감소한 9647억엔(약 9조원)이라고 밝혔다.

일본 종이책 시장 규모가 1조엔을 밑돈 것은 1975년 이후 50년 만이다. 정점을 찍었던 1996년(2조6564억엔)과 비교하면 40% 수준에도 못 미친다. 코로나19 당시 '집콕 수요'로 잠시 주춤했던 감소세가 다시 가팔라지는 양상이다.

잡지의 몰락이 전체 실적을 끌어내렸다. 단행본 판매는 보합세였으나, 잡지는 10.0% 급감한 3708억엔에 그쳤다. 인터넷 보급과 서점·편의점 매대 축소로 휴간이 잇따른 영향이다.





반면 전자출판 시장은 웹툰 인기에 힘입어 전년보다 2.7% 늘어난 5815억엔을 기록했다. 종이와 전자를 합한 전체 출판 시장 규모는 1조5462억엔으로 1.6% 줄었다.





