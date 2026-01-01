금감원, 2026 대학 신입생 금융특강…금융사기 피해예방

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2~3월 대학 OT 기간에 진행

금융감독원은 대학 신입생들의 금융 기초지식 향상과 금융사기 피해 예방을 위해 금융특강을 실시한다고 27일 밝혔다.

서울 여의도 금융감독원 본원. 금감원

대학 신입생 오리엔테이션 기간인 다음 달 19일부터 오는 3월31일 특강, 교육영상, 교재 중 대학이 희망하는 방식으로 진행한다.

특강은 금감원 금융교육교수가 2시간 대면 진행한다. 영상은 4분 이내 분량 2편을 제공한다. 교재는 각종 금융사기 피해 예방법 등으로 구성했다.

대학생에게 필요한 금융 거래기초와 금융사기 예방법 등을 가르친다. 올바른 저축·투자 방법, 신용관리, 학자금 대출 등을 강의한다.

신청 기간은 이날부터 다음 달 2일까지다. 전국 대학교를 대상으로 신청을 받는다. 금감원 'e-금융교육센터' 홈페이지를 통해 신청하면 된다.





금감원 관계자는 "대학 신입생 금융사기 피해를 예방하고 이들이 건전한 금융생활을 영위하도록 도울 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

