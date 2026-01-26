시흥시, 목감지구 두 번째 문화복합공간 '목감2어울림센터' 개관

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

수영장·아이돌봄센터·도서관 등 갖춰

경기도 시흥시는 26일 목감지구내 복합문화공간인 '목감2어울림센터' 개관식을 개최하고 본격적인 운영에 들어갔다고 이날 밝혔다.

시흥시가 목감지구 내에 두번째로 문을연 복합문화공간 '목감2어울림센터' 전경. 시흥시 제공

AD

이번 센터는 지난 2020년 문을 연 '목감어울림센터'에 이은 목감지구 내 두 번째 복합문화공간이다.

센터는 목감둘레로 99에 지하 1층~지상 3층, 연면적 7165㎡ 규모로 건립됐다. 내부에는 수영장, 어르신 작은복지관, 아이누리 돌봄센터, 장난감도서관, 시간제보육실, 작은도서관, 미디어아트홀 등 다양한 주민편의시설을 갖추고 있다.

앞서 시는 지난해 10월 센터를 준공한 후 그해 11월부터 시범 운영하며 시설 안정화 작업을 마쳤다.

임병택 시흥시장은 "목감2어울림센터 개관으로 생활밀착형 복합시설 인프라가 한층 확대됐다"며 "문화예술·여가·복지·건강 서비스가 한 곳에서 가능한 시민의 공간으로 자리매김하길 바란다"고 말했다.





AD

한편 2020년 목감우회로 23에 문을 연 '목감어울림센터'에는 목감동행정복지센터, 어린이집, 어르신작은복지관, 시흥시중부건강생활지원센터, 청소년문화의집이 운영 중이다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>