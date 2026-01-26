목포시, 하당권역 현안 점검회의 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

문화·관광·정주 등 12개 사업 관리

조석훈 목포부시장의 다섯번째 권역별 현안업무를 통해 하당권역 추진 사업 12건을 점검했다. 목포시 제공

전남 목포시는 26일 조석훈 시장 권한대행 주재로 다섯 번째 권역별 현안업무 점검회의를 열고, 하당권역에서 추진 중이거나 추진 예정인 주요 사업 12건을 점검했다.

시에 따르면 이번 회의는 도심 핵심 생활권인 하당권역과 갓바위권역을 대상으로 문화와 관광, 정주, 안전 분야 사업을 종합적으로 관리하기 위해 마련됐다.

회의에서는 하당과 평화광장 일원을 중심으로 문화·관광 기능 강화를 위한 주요 사업들의 추진 현황이 보고됐다. 주요 점검 대상은 전남수묵비엔날레 아트센터 건립 지원과 목포문화예술회관 리모델링, 갓바위 지방정원 조성, 평화광장 해양레저 사업 등이다.

이와 함께 전라남도교육청 유아숲놀이체험원 조성과 평화광장 공영주차장 주차타워 조성, 옥암지구 교차로 구조개선 등 도심 이용 편의 증진과 교통 여건 개선을 위한 사업들도 함께 점검했다.

또한 전남도 공공산후조리원 설치와 목포 임성지구 도시개발, 임성 자연재해위험개선지구 정비 등 주민 생활과 직결되는 정주·안전 분야 사업 추진 상황도 종합적으로 살폈다.

시는 이번 점검 결과를 토대로 하당권역 주요 사업을 단계별로 관리하고, 회의에서 논의된 사항이 현장에서 차질 없이 이행될 수 있도록 후속 점검과 관리를 강화할 방침이다.

조석훈 시장 권한대행은 "하당권역은 사업의 종류와 규모가 다양한 지역인 만큼 사업 간 조정과 체계적인 관리가 중요하다"며 "권역 단위 점검을 통해 시민 이용 편의와 도시 품질을 함께 높여 나가겠다"고 말했다.





한편 시는 권역별 현안업무 점검회의를 순차적으로 이어가며, 사업 추진 과정에서의 문제점을 조기에 파현하고 부서 간 협업을 강화해 행정의 속도와 완성도를 동시에 높여 나갈 계획이다.





