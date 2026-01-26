[내일 날씨]다시 추워진 광주·전남…출근길 눈 소식

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최저 영하 4도…찬바람 쌩쌩

26일 광주지방기상청에 따르면 북쪽에서 남하하는 기압골의 영향으로 27일 광주와 전남 지역의 아침 최저기온이 영하권으로 다시 떨어진다. 사진은 지난 23일 저녁 서울 종로구 광화문광장 일대에 많은 양의 눈이 내리고 있는 모습. 연합뉴스

AD

화요일인 27일 광주와 전남은 새벽부터 아침 사이 눈이 내리고, 기온도 크게 떨어질 것으로 예보됐다.

26일 광주지방기상청에 따르면 27일 광주와 전남은 북쪽에서 남하하는 기압골의 영향을 받아 새벽부터 오전 9시 사이 광주와 전남 서부를 중심으로 눈이 내린다.

예상 적설량은 1~3㎝(강수량 1㎜ 내외) 수준이다.

아침 최저기온은 -4도에서 1도, 낮 최고기온은 2도에서 6도로 평년(최저 -6도~-1도, 최고 3~7도)과 비슷하거나 조금 낮을 것이라는 게 기상청 관계자의 설명이다.

특히 기상청은 북서쪽에서 찬 공기가 유입되면서 28일 아침에는 기온이 영하 7도까지 떨어지는 등 당분간 영하권 추위가 이어질 것으로 내다봤다.

이 밖에도 이날 오후 기준 전남 여수에는 건조주의보가 발효 중이며 27일 오전에는 흑산도와 홍도에 강풍 예비특보가, 서해 남부 먼바다에는 풍랑 예비특보가 내려져 있다.





AD

광주지방기상청 관계자는 "건조특보가 내려진 전남 동부 남해안은 대기가 매우 건조하고 바람도 강하게 불어 작은 불씨가 큰불로 번질 수 있다"며 "산불 등 각종 화재 예방에 유의하고, 눈이 내리는 지역은 출근길 교통안전에 신경 써달라"고 말했다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>