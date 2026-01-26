경기·충청 7개 시·군, 국토부에 '중부권 광역급행철도' 조기 추진 건의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

잠실~청주공항 135㎞ 연결…"산업·물류 경쟁력 강화 기대"

경기도와 충북 지역 7개 지방자치단체가 국토교통부에 '중부권 광역급행철도(JTX)'의 조기 추진을 요청하고 나섰다.

26일 정부세종청사를 방문한 경기, 충청 지자체장들이 김윤덕 국토교통부 장관에게 중부권 광역급행철도(JTX)의 조기 추진 요청을 담은 공동건의문을 전달하고 있다. (왼쪽부터) 이상일 용인시장, 김보라 안성시장, 김 장관, 송기섭 진천군수, 방세환 광주시장. 안성시 제공

경기 성남·광주·용인·화성·안성시와 충북 청주시·진천군 등 7개 지자체 대표단은 26일 정부세종청사를 방문해 김윤덕 국토교통부 장관과 면담하고 이런 내용의 공동건의문을 전달했다.

JTX는 서울 잠실에서 성남-광주-용인-안성-진천-청주국제공항-오송을 잇는 총연장 134~135㎞의 민간제안형 광역급행철도로, 현재 민자적격성 조사가 진행 중인 노선이다. 철도가 신설되면 서울과 청주공항을 1시간대로 연결하게 된다.

특히 노선이 신설되면 용인·안성 등 수도권 남부 반도체 벨트의 산업 경쟁력을 높이고 수도권과 충청권 간 물류 접근성을 개선해 일자리 창출, 정주 여건 개선 등 다양한 효과를 낳을 것으로 지자체들은 기대한다.





김보라 안성시장은 "JTX는 단순한 교통사업을 넘어 안성의 철도 시대와 지속 가능한 발전을 위한 중요한 과제"라며 "관계 지자체와 긴밀히 협력해 사업이 속도감 있게 추진될 수 있도록 적극적으로 대응하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

